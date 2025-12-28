नियमों में बदलाव के संकेत: पंचायत-शहरी निकाय चुनाव में हट सकती है दो संतान की शर्त
जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान दोबारा लागू किए जाने पर गहन मंथन.
जयपुर: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य की चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. संकेत हैं कि दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता की शर्त समाप्त की जा सकती है, जबकि दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान दोबारा लागू किया जा सकता है. इन दोनों मुद्दों पर सरकारी स्तर पर गहन मंथन जारी है. इस संबंध में प्रस्तावों को विधिक परीक्षण के लिए भेजा है. हालांकि, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर होगा.
दो संतान शर्त वापस लेने की तैयारी: 1994-95 में तत्कालीन भाजपा सरकार में लागू पंचायती राज अधिनियम के तहत दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी. ये प्रावधान बाद में सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू हुआ. हालांकि, 2018 में इसमें शिथिलता दी गई. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि अब जनप्रतिनिधि और आमजन लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकारी कार्मिकों को राहत दी जा सकती है तो जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को क्यों नहीं? इसी तर्क के आधार पर सरकार के पास ये मांग पहुंची कि दो-संतान की शर्त पूरी तरह समाप्त की जाए. माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक रुख अपना सकती है.
शैक्षणिक योग्यता की वापसी में अड़चन : एक ओर जहां संतान संबंधी नियम में ढील की तैयारी है. वहीं, पंचायत और निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहस फिर तेज हो गई. कुछ संस्थाएं और वर्ग इसे आवश्यक मानते हैं, जबकि विरोध करने वाले इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताते हैं. हालांकि, स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होते हैं. ऐसे में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करना उचित हो सकता है.
अनुभव बनाम शिक्षा की बहस: इस संबंध में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अनुसार, इस मुद्दे पर दो पहलू हैं. एक वर्ग शिक्षा को जरूरी मानता है, जबकि दूसरा अनुभव को प्राथमिकता देने की बात करता है. मंत्री का कहना है कि पहले शैक्षणिक योग्यता लागू होने के दौरान फर्जी प्रमाणपत्रों के मामले सामने आए थे. वहीं कई ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं, जिन्होंने बिना औपचारिक शिक्षा के बेहतर कार्य किया है. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार फैसला करेगी.
चुनाव से पहले फैसला तय :मंत्री ने स्पष्ट कहा कि दो-संतान की शर्त हटाकर जनभागीदारी बढ़ाना और शैक्षणिक योग्यता लागू कर प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना, इन दोनों प्रस्तावों पर आमजन, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से राय लेने के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा होगी. चुनाव से पहले ही इन नियमों पर अंतिम मुहर लग सकती है. इससे पंचायत और निकाय चुनावों का स्वरूप काफी हद तक बदल जाएगा.
