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रुद्रपुर के दो प्रधान आबकारी निरीक्षकों का तबादला, जानें कौन भेजे गए पिथौरागढ़, तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश

तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश: इसी क्रम में जारी दूसरे आदेश संख्या 10388 के तहत प्रधान आबकारी निरीक्षक संतोष कुमार लोहनी को क्षेत्र-1 रुद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर से क्षेत्र-4 मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ स्थानांतरित किया गया है. दोनों अधिकारियों को वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर बिना विलंब नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

दीपक कुमार दूबे धारचूला और संतोष कुमार लोहनी मुनस्यारी भेजे गए: आबकारी आयुक्त कार्यालय से 12 अगस्त 2026 को जारी आदेश संख्या 10378 के अनुसार प्रधान आबकारी निरीक्षक दीपक कुमार दुबे का स्थानांतरण क्षेत्र-1 रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर से क्षेत्र-3 धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ किया गया है. आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरित अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपनी नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करेंगे.

रुद्रपुर के दो प्रधान आबकारी निरीक्षकों का पिथौरागढ़ तबादला: आबकारी विभाग में प्रशासनिक एवं प्रवर्तन कार्यों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड आबकारी आयुक्त कार्यालय देहरादून ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र में तैनात दो प्रधान आबकारी निरीक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं. दोनों अधिकारियों को पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्रों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. आदेश जारी होने के बाद विभागीय स्तर पर रुद्रपुर में नई तैनाती को लेकर भी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है.

रुद्रपुर: जिले के आबकारी विभाग के दो प्रधान आबकारी निरीक्षकों का तबादला पिथौरागढ़ जनपद में कर दिया गया है. आबकारी आयुक्त कार्यालय देहरादून से जारी आदेश के तहत दीपक कुमार दुबे को रुद्रपुर से धारचूला और संतोष कुमार लोहनी को मुनस्यारी भेजा गया है. दोनों अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई तैनाती पर योगदान नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

तबादला आदेश (Photo courtesy: Excise Department)

नई तैनाती से पहले नहीं मिलेगा अवकाश: स्थानांतरण आदेश में विभाग ने कार्यभार ग्रहण करने को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत संबंधित कार्मिक को नई तैनाती स्थल पर योगदान करने से पहले किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा. संबंधित अधिकारी को अपने वर्तमान पद से तत्काल कार्यमुक्त होकर नव नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा.

समय पर ज्वाइनिंग नहीं ली तो होगी कार्रवाई: आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि स्थानांतरित कार्मिक नई तैनाती वाले स्थान पर निर्धारित समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इससे साफ है कि विभाग स्थानांतरण आदेशों के अनुपालन को लेकर किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं करेगा.

आबकारी आयुक्त कार्यालय की ओर से दोनों स्थानांतरण आदेशों की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है. इसमें प्रमुख सचिव आबकारी उत्तराखंड शासन, संबंधित जिलाधिकारी, अपर आबकारी आयुक्त प्रशासन, संयुक्त आबकारी आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल, उप आबकारी आयुक्त कार्मिक एवं अधिष्ठान तथा संबंधित जनपदों के सहायक आबकारी आयुक्त और कोषाधिकारियों को भी सूचना दी गई है.

रुद्रपुर से पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी जैसे सीमांत क्षेत्रों में दोनों अधिकारियों को भेजे जाने को विभागीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सीमांत क्षेत्रों में आबकारी विभाग के सामने अवैध शराब की तस्करी और अवैध बिक्री पर निगरानी रखने सहित कई प्रवर्तन संबंधी जिम्मेदारियां रहती हैं.

अब रुद्रपुर में नई तैनाती पर नजर: वहीं, दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद रुद्रपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग की आगामी तैनाती पर भी नजर रहेगी. विभाग को अब रिक्त होने वाले पदों पर नई जिम्मेदारी सौंपनी होगी, जिससे क्षेत्र में आबकारी प्रवर्तन और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहे. आबकारी विभाग के इन आदेशों से साफ है कि विभागीय स्तर पर अधिकारियों की तैनाती में बदलाव करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था और प्रवर्तन कार्यों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है.

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