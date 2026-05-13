ETV Bharat / state

रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर से खुशखबरी, दो नन्हे गोडावण चूजे का हुआ जन्म

गोडावण, जिसे अंग्रेज़ी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) कहा जाता है, कभी राजस्थान के मरुस्थल में बड़ी संख्या में दिखाई देता था, लेकिन शिकार, आवास नष्ट होने और बिजली लाइनों से टकराव जैसी वजहों से इसकी संख्या तेजी से घटती चली गई. यही कारण है कि केंद्र और राजस्थान सरकार ने मिलकर गोडावण संरक्षण के लिए विशेष प्रोजेक्ट शुरू किए. इनमें ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना सबसे अहम कदम साबित हुई.

जैसलमेर : रेगिस्तान की धरती से आज एक बेहद सुखद और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है. जैसलमेर जिले में गोडावण संरक्षण के प्रयासों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. संकटग्रस्त पक्षियों में शामिल गोडावण के कुनबे में दो नन्हे मेहमान जुड़े हैं. ये दोनों चूजे जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में जन्मे हैं. खास बात यह है कि इन दोनों चूजों का जन्म अलग-अलग संरक्षण तकनीकों के माध्यम से हुआ है. एक चूजा वाइल्ड से कलेक्ट किए गए अंडे से, जबकि दूसरा आर्टिफिशियल इन्क्यूबेशन यानी ए.आई. तकनीक से है.

कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं : रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में जन्में इन दो चूजों के साथ अब कुल गोडावणों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है. यह आंकड़ा संरक्षण प्रयासों की सफलता की गवाही दे रहा है. डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता के अनुसार, दोनों चूजे पूरी तरह स्वस्थ हैं और विशेषज्ञों की निगरानी में उनकी देखभाल की जा रही है. भीषण गर्मी को देखते हुए सेंटर में विशेष शेड, नियंत्रित तापमान, स्वच्छ पानी और संतुलित आहार की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि चूजों का विकास सुरक्षित माहौल में हो सके.

विशेषज्ञों की निगरानी में चूजे (ETV Bharat - Jaisalmer)

संवेदनशील पक्षी के संरक्षण में गेम-चेंजर : इस ब्रीडिंग प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग है. एक चूजे के लिए वाइल्ड में दिए गए अंडे को सावधानीपूर्वक कलेक्ट कर नियंत्रित वातावरण में रखा गया, जहां तापमान और नमी का सटीक संतुलन बनाए रखते हुए उसे सेया गया. वहीं, दूसरा चूजा एआई तकनीक के जरिए तैयार अंडे से निकला है. यह तकनीक गोडावण जैसे अत्यंत संवेदनशील पक्षी के संरक्षण में गेम-चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि इससे प्राकृतिक जोखिमों को कम करते हुए हैचिंग की सफलता दर बढ़ती है.

रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण (ETV Bharat - Jaisalmer)

पढे़ं. जैसलमेर से गुजरात पहुंचे अंडे से जन्मा गोडावण का चूजा, 19 घंटे का सफर बना ऐतिहासिक

अब तक इस सीजन में 16 से अधिक गोडावण चूजों का जन्म हो चुका है. वर्तमान में रामदेवरा सेंटर में 60 गोडावण और सम ब्रीडिंग सेंटर में 24 गोडावण पल-बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इन चूजों को नियंत्रित वातावरण से प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, ताकि गोडावण फिर से डेजर्ट नेशनल पार्क के खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण कर सकें. इसके लिए उनकी ग्रोथ, व्यवहार और उड़ान क्षमता पर लगातार नजर रखी जा रही है.