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मानसून से पहले सतर्क हुआ प्रशासन: आनासागर झील के खोले दो चैनल गेट 4-4 इंच, 13 से 9 फीट करेंगे 20 दिन में झील का जलस्तर

अजमेर: शहर के बीच स्थित खूबसूरत आनासागर झील का जलस्तर 4 फीट कम किया जा रहा है. शनिवार को झील के दो चैनल गेट चार-चार इंच खोल दिए गए. मानसून से पहले झील का पानी निकालने की अब यह परंपरा बन चुकी है. झील क्षेत्र में कई कॉलोनियां बस चुकी हैं, जिससे बरसात के दौरान ओवरफ्लो होने पर पानी इन कॉलोनियों में घुस जाता है. झील का अतिरिक्त पानी एस्केप चैनल में निकाला जाता है, लेकिन यही पानी कई जगह एस्केप चैनल से ओवरफ्लो होकर मुख्य मार्गों और आबादी क्षेत्र में भर जाता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है. यही कारण है कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बारिश से पहले ही झील से 3 से 4 फीट पानी निकाला जाने लगा है.

जलसंसाधन विभाग के सहायक अभियंता रामचंद्र चौधरी ने बताया कि एडीएम सिटी नरेंद्र कुमार मीणा, अधीक्षण अभियंता ओंकार बेरवाल और अभियंता विवेक मेमिया की मौजूदगी में दो चैनल गेट चार-चार इंच खोले गए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में झील की भराव क्षमता 13 फीट है. जलस्तर को 9 फीट करने के लिए प्रतिदिन 3.2 मिलियन क्यूबिक फीट पानी निकाला जा रहा है. फिलहाल झील में 247 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है, जिसे घटाकर 118 मिलियन क्यूबिक फीट किया जाएगा. शुरुआत में सिर्फ दो गेट खोले गए हैं, ताकि एस्केप चैनल में अचानक अधिक पानी न आए और कोई दुर्घटना न हो. बाद में बेहतर प्रवाह बनने पर दो और गेट खोले जाएंगे. यह प्रक्रिया करीब 20 दिनों तक चलेगी.