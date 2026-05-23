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मानसून से पहले सतर्क हुआ प्रशासन: आनासागर झील के खोले दो चैनल गेट 4-4 इंच, 13 से 9 फीट करेंगे 20 दिन में झील का जलस्तर

आनासागर का दायरा कभी 9 किलोमीटर परिधि में था, जो अब घटकर 3 किलोमीटर रह गया. झील के कैचमेंट एरिया पर आबादी बस गई है.

Ana Sagar Lake in Ajmer
आनासागर झील (Etv Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
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अजमेर: शहर के बीच स्थित खूबसूरत आनासागर झील का जलस्तर 4 फीट कम किया जा रहा है. शनिवार को झील के दो चैनल गेट चार-चार इंच खोल दिए गए. मानसून से पहले झील का पानी निकालने की अब यह परंपरा बन चुकी है. झील क्षेत्र में कई कॉलोनियां बस चुकी हैं, जिससे बरसात के दौरान ओवरफ्लो होने पर पानी इन कॉलोनियों में घुस जाता है. झील का अतिरिक्त पानी एस्केप चैनल में निकाला जाता है, लेकिन यही पानी कई जगह एस्केप चैनल से ओवरफ्लो होकर मुख्य मार्गों और आबादी क्षेत्र में भर जाता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है. यही कारण है कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बारिश से पहले ही झील से 3 से 4 फीट पानी निकाला जाने लगा है.

जलसंसाधन विभाग के सहायक अभियंता रामचंद्र चौधरी ने बताया कि एडीएम सिटी नरेंद्र कुमार मीणा, अधीक्षण अभियंता ओंकार बेरवाल और अभियंता विवेक मेमिया की मौजूदगी में दो चैनल गेट चार-चार इंच खोले गए. उन्होंने बताया कि वर्तमान में झील की भराव क्षमता 13 फीट है. जलस्तर को 9 फीट करने के लिए प्रतिदिन 3.2 मिलियन क्यूबिक फीट पानी निकाला जा रहा है. फिलहाल झील में 247 मिलियन क्यूबिक फीट पानी है, जिसे घटाकर 118 मिलियन क्यूबिक फीट किया जाएगा. शुरुआत में सिर्फ दो गेट खोले गए हैं, ताकि एस्केप चैनल में अचानक अधिक पानी न आए और कोई दुर्घटना न हो. बाद में बेहतर प्रवाह बनने पर दो और गेट खोले जाएंगे. यह प्रक्रिया करीब 20 दिनों तक चलेगी.

आनासागर झील के खोले दो चैनल गेट (Etv Bharat Ajmer)

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झील का दायरा घटने से बनी मुसीबत: आनासागर झील का दायरा कभी 9 किलोमीटर परिधि में था, जो अब घटकर मात्र 3 किलोमीटर रह गया है. झील और उसके कैचमेंट एरिया पर आबादी बस गई है. इससे पिछले डेढ़ दशक से मानसून में झील के ओवरफ्लो होने की समस्या बनी हुई है. पहले झील का जलस्तर 16 फीट था, जिसे घटाकर 13 फीट किया गया, और अब जलस्तर 9 फीट रखा जा रहा है. मानसून से पहले इस बार भी पानी निकालने के लिए दो चैनल गेट खोल दिए गए हैं.

Ana Sagar Lake in Ajmer
चैनल गेटों से निकलता पानी (Etv Bharat Ajmer)

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