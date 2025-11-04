ETV Bharat / state

चलती बाइक से छीन ली महिलाओं के गले से सोने की चेन और बालियां, लोगों ने किया पीछा

ज्वाली में दो चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया गया है. दोनों पंजाब के रहने वाले हैं.

गिरफ्तार किए गए आरोपी
गिरफ्तार किए गए आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 9:51 AM IST

3 Min Read
कांगड़ा: जिला में ज्वाली में दो दिन में तीन चेन स्नैचिंग की वारदातों से क्षेत्र में हड़कंप मच हुआ था. लोगों के मन में इन स्नैचर्स का डर बैठ गया था, लेकिन आखिरकार इस बार, ग्रामीणों ने साहस और सतर्कता दिखाते हुए दोनों चेन स्नैचरों को पौंग बांध के पास पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

जानकारी के अनुसार, पिछले दो दिनों से पुलिस जिला नूरपुर के ज्वाली और फतेहपुर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं. रविवार को ज्वाली में महिला की कान की बाली छीनी गई, सोमवार को भरमाड़ में महिला की गले की चेन और फिर बटाहड़ी में महिला की बालियां झपट ली गईं. सोमवार को पेश आई घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने तुरंत नाकाबंदी की और पीछा करते हुए पौंग बांध के पास दोनों आरोपियों को दबोच लिया. पकड़े गए दोनों की पहचान जोनी (23 वर्ष) और गौरव (20 वर्ष) निवासी तरन तारन (पंजाब) के रूप में हुई है. दोनों के पास से दो सोने की बालियां, एक चेन और बिना नंबर प्लेट वाली अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

एएसआई इंद्र सिंह ने बताया कि 'फतेहपुर के बटाहड़ी में महिला की कान की बाली झपटने की सूचना मिली. पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों आरोपियों को पौंग बांध के पास गिरफ्तार किया गया. इनके पास से चोरी किए गए सोने के गहने बरामद कर लिए गए हैं और आगे की जांच जारी है. दोनों आरोपियों ने रविवार को ज्वाली, सोमवार को भरमाड़ और बटाहड़ी में वारदातों को अंजाम दिया है.'

फतेहपुर थाना में मामला दर्ज

शिकायतकर्ता रमा देवी ने बताया कि सोमवार दोपहर लगभग 1:00 बजे दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उनके कान की सोने की बाली झपटकर तलवाड़ा की ओर फरार हो गए थे. वहीं, एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि थाना फतेहपुर में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 304(2) और 3(5) के तहत दर्ज की गई है. आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि क्या उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है.

बाहरी लोगों पर निगरानी बढ़ाने की मांग

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि पुलिस बाहर से आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी और बढ़ाए हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिन पर सख्ती से नकेल कसने की ज़रूरत है ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.

TAGGED:

TWO CHAIN SNATCHERS ARRESTED
CHAIN SNATCHERS ARRESTED JAWALI
CHAIN SNATCHERS FATEHPUR KANGRA
चेन स्नैचर कांगड़ा
CHAIN SNATCHERS KANGRA

