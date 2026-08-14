गाजियाबाद में लंपी वायरस के दो मामले आए सामने, 66 हजार गौवंश का शुरू हुआ टीकाकरण; जानें बचाव के उपाय
राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लंपी वायरस के दो मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है.
Published : August 14, 2026 at 3:27 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जिले में लंपी स्किन डिजीज के कुल दो मामले रिपोर्ट हुए हैं. लंपी स्किन डिजीज वायरल बीमारी है जोकि प्रमुख रूप से गोवंश को प्रभावित करती है. लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित होने पर पशु में तेज बुखार, भूख कम होना, पशु का सुस्त हो जाता है. गोवंश के शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं. पशु के दूध उत्पादन की क्षमता में भी कमी हो जाती है. आमतौर पर जब कोई पशु लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित होता है तो उसे स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाता है.
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एसपी पांडे ने बताया, गाजियाबाद में लंपी वायरस के दो मामले सामने आए हैं. इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. मोदीनगर और भोजपुरी में मामले सामने आए हैं. दोनों मामलों में पशु दूसरे जिलों से खरीद कर गाजियाबाद ले गए थे. मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के पशुओं का टीकाकरण किया गया है. बाकी पांच किलोमीटर के दायरे में अन्य पशुओं का भी टीकाकरण किया जा रहा है. मेरठ और बागपत से लगे गाजियाबाद के गांव में टीकाकरण शुरू कर दिया गया है.
डॉ एसपी पांडेय के मुताबिक, गोवा एक्सप्रेस स्थलों में भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है. गाजियाबाद में कुल 66 हजार गोवंश मौजूद है. लंपी वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सभी 66 हजार गोवंशों का टीकाकरण कराया जाएगा. केवल ऐसे पशु जो कि गर्भावस्था में है उनको छोड़ सभी गोवंशों का टीकाकरण किया जाएगा. टीकाकरण केवल बचाव का तरीका है.
फिलहाल, गाजियाबाद पशुपालन विभाग द्वारा कुल पांच टीमों का गठन किया गया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गोवंशों को टीका लगा रही है ताकि लंपी स्किन डिजीज से बचाव किया जा सके और यह बीमारी अन्य पशुओं में फैलने से रोकी जा सके. विभाग का कहना है कि जल्द टीकाकरण को पूर्ण किया जाएगा.
लंपी वायरस के लक्षण
- पशु को तेज बुखार आना
- पशु का अचानक सुस्त और कमजोर हो जाना.
- पशु की खुराक कम हो जाना.
- पशु के शरीर पर चकत्ते पड़ना.
- पशु का अचानक दुग्ध का उत्पादन कम हो जाना.
- पशु को चलने में परेशानी होना.
लंपी वायरस से बचाव
- पशुओं का समय पर टीकाकरण कराना
- लंपी वायरस से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना.
- पशुओं के रहने वाले स्थान पर लगातार दवाइयां का छिड़काव करना.
- नए पशुओं को कुछ वक्त के लिए अलग रखना ताकि बीमारी का पता चल सके.
- पशुओं और उनके रहने के स्थान की नियमित रूप से सफाई करना.
लंपी वायरस होने पर उपाय
- लक्षण को नजरअंदाज न करें, लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें.
- पशु को पर्याप्त साफ पानी और पौष्टिक भोजन दें.
- घाव होने की स्थिति में पशु चिकित्सा की सलाह के अनुसार घाव की सफाई करें.
- पशु को अनावश्यक रूप से इधर-उधर ले जाने से बचें.
- बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से पशु का उपचार न करें.
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