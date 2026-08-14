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गाजियाबाद में लंपी वायरस के दो मामले आए सामने, 66 हजार गौवंश का शुरू हुआ टीकाकरण; जानें बचाव के उपाय

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आने के बाद पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. जिले में लंपी स्किन डिजीज के कुल दो मामले रिपोर्ट हुए हैं. लंपी स्किन डिजीज वायरल बीमारी है जोकि प्रमुख रूप से गोवंश को प्रभावित करती है. लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित होने पर पशु में तेज बुखार, भूख कम होना, पशु का सुस्त हो जाता है. गोवंश के शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं. पशु के दूध उत्पादन की क्षमता में भी कमी हो जाती है. आमतौर पर जब कोई पशु लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित होता है तो उसे स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाता है.

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एसपी पांडे ने बताया, गाजियाबाद में लंपी वायरस के दो मामले सामने आए हैं. इसके बाद पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. मोदीनगर और भोजपुरी में मामले सामने आए हैं. दोनों मामलों में पशु दूसरे जिलों से खरीद कर गाजियाबाद ले गए थे. मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के पशुओं का टीकाकरण किया गया है. बाकी पांच किलोमीटर के दायरे में अन्य पशुओं का भी टीकाकरण किया जा रहा है. मेरठ और बागपत से लगे गाजियाबाद के गांव में टीकाकरण शुरू कर दिया गया है.

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ एसपी पांडे (ETV Bharat)

डॉ एसपी पांडेय के मुताबिक, गोवा एक्सप्रेस स्थलों में भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है. गाजियाबाद में कुल 66 हजार गोवंश मौजूद है. लंपी वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सभी 66 हजार गोवंशों का टीकाकरण कराया जाएगा. केवल ऐसे पशु जो कि गर्भावस्था में है उनको छोड़ सभी गोवंशों का टीकाकरण किया जाएगा. टीकाकरण केवल बचाव का तरीका है.