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हाईकोर्ट ने पूछा-अदालती आदेश के बाद आश्रित भाई को अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं...कॉलोनी को सुविधा नहीं देने पर जेडीए सचिव से मांगा एफिडेविट

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जलदाय विभाग के एईएन की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद आश्रित भाई को अदालती आदेश के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर जल संसाधन विभाग के सचिव, मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता एवं अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया. कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने रोमिल जैन की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए. उधर, हाईकोर्ट ने जयपुर के नारायण विहार की विनायक रेजीडेंसी सोसायटी के 200 परिवारों को रोड व सीवरेज सुविधाएं नहीं मिलने से जुड़े मामले में जेडीए सचिव से हलफनामा मांगा है.