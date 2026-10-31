हाईकोर्ट ने पूछा-अदालती आदेश के बाद आश्रित भाई को अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं...कॉलोनी को सुविधा नहीं देने पर जेडीए सचिव से मांगा एफिडेविट
राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका व रोड व सीवरेज नहीं देने से जुड़े मामले की सुनवाई की.
Published : October 31, 2026 at 9:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जलदाय विभाग के एईएन की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद आश्रित भाई को अदालती आदेश के बावजूद अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर जल संसाधन विभाग के सचिव, मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता एवं अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया. कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने रोमिल जैन की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए. उधर, हाईकोर्ट ने जयपुर के नारायण विहार की विनायक रेजीडेंसी सोसायटी के 200 परिवारों को रोड व सीवरेज सुविधाएं नहीं मिलने से जुड़े मामले में जेडीए सचिव से हलफनामा मांगा है.
विभाग ने अपात्र बता खारिज किया आवेदन: रोमिल जैन की याचिका में अधिवक्ता एसजे मूथा ने अदालत को बताया कि उसका अविवाहित भाई रजत जैन झालावाड़ में एईएन था. उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई. इस पर याचिकाकर्ता ने परिवार में अन्य कोई सक्षम आश्रित नहीं होने पर मृत भाई की जगह विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया. विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि अविवाहित भाई अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं है.
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पांच माह बाद भी पालना नहीं: इसे याचिकाकर्ता रोमिल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के 28 अक्टूबर 2021 के परिपत्र के तहत आश्रित भाई भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 18 मई को आदेश जारी कर राज्य सरकार व जलदाय विभाग को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार कर चार सप्ताह में अनुकंपा नियुक्ति देने को कहा, लेकिन पांच महीने बाद भी उसे नियुक्ति नहीं मिली. ऐसे में अदालती आदेश की पालना कराई जाए. इस पर एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया.
रोड व सीवरेज नहीं देने पर जेडीए सचिव से हलफनामा मांगा: इधर, हाईकोर्ट ने जयपुर के नारायण विहार स्थित विनायक रेजीडेंसी सोसायटी के ब्लॉक 61 से 67 में निवासरत 200 परिवारों को रोड और सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं मिलने से जुड़े मामले में जेडीए सचिव से हलफनामा मांगा है. अदालत ने सचिव से पूछा कि यहां रोड और सीवरेज का निर्माण कार्य पूरा होने की समय सीमा क्या है?. जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश स्थानीय निवासी हीरालाल गोठवाल की याचिका पर दिए.
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दो दशक बाद भी सुविधाएं नहीं: अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता सहित अन्य परिवारों ने ब्लॉक 61 से 67 में जेडीए से साल 2005 में नियमित हुए फ्लैट्स व मकान खरीदे थे. दो दशक बाद भी स्थानीय निवासियों को रोड लाइट, सीवरेज व रोड आदि मुहैया नहीं कराई गई. बारिश में यहां सीवरेज व नाली नहीं होने के चलते पानी मेन रोड से फ्लैट तक पहुंच जाता है. उनकी आवाजाही बंद हो जाती है. इसके साथ ही सीवरेज टैंकों का पानी भी भर जाता है. इससे यहां गंदगी और कीचड़ हो जाता है. लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है.
पूर्व में भी मांगा था जवाब: पूर्व में अदालत ने स्वायत्त शासन विभाग, जेडीए, नगर निगम आयुक्त समेत अन्य संबंधित अफसरों से भी जवाब मांगा था. जेडीए ने जवाब में कहा कि इस इलाके में सीवरेज व रोड के लिए 18 अगस्त को टेंडर जारी किए हैं. अदालत ने पूछा कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा तो इसकी समय सीमा नहीं बताई गई. दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने बताया कि टेंडर तीन दिन बाद 21 अगस्त को ही निरस्त कर दिया गया. इस पर अदालत ने जेडीए सचिव से शपथ पत्र पेश कर जानकारी मांगी है.
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