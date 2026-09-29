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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दो घंटे के भीतर 2 हादसे, सास-बहू सहित चार लोगों की गई जान

रतलाम से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक दो कारें अनियंत्रित होकर पलट गईं. हादसों में घायल 6 लोगों का इलाज जारी. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

Ratlam accident
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 8:55 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
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रतलाम: रतलाम से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर हुए हादसों में चार लोगों की मौत हो गई. जावरा के समीप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ही जगह पर 2 घंटे के अंतराल में दो कार असंतुलित होकर पलट गई और खाई में जा गिरी. इन हादसों में मुंबई निवासी परिवार की दो महिलाओं और धार्मिक यात्रा से लौट रहे गुजरात के एक परिवार के दो लोगों की मौत हो गई है.

दोनों घटना मंगलवार सुबह 5 से 7 के बीच की बताई जा रही है. जहां एक के बाद एक दो कारें अनियंत्रित होकर पलट गई. इन हादसों में 6 लोग घायल भी हुए हैं जिनका रतलाम मेडिकल कॉलेज व जावरा के शासकीय अस्पताल में इलाज जारी है. जावरा की औद्योगिक थाना पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच कर रही है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों में चार की मौत (ETV Bharat)

मुंबई की तरफ जाने वाली लाइन में एक ही जगह पर 2 कार पलटी

बता दें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीते कुछ महीनो में लगातार तेज रफ्तार वाहनों के असंतुलित होकर पलटने की घटनाएं सामने आई हैं. मंगलवार सुबह पंजाब से मुंबई की तरफ जा रही कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल नरेंद्र कौर(67) और मनप्रीत कौर (32) की मौत हो गई. वहीं, दो बच्चों सहित एक पुरुष घायल हुए हैं. उनका जावरा स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है.

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार दो हादसे (ETV Bharat)

दूसरे हादसे में उत्तर प्रदेश से धार्मिक यात्रा कर गुजरात के दाहोद लौट रहे परिवार की कार भी उसी स्थान पर असंतुलित होकर पलट गई और खाई में उतर गई. इस घटना में भी कार सवार रवि हटीला और रमेश मकवाना की मौत हो गई. जबकि दो महिलाओं और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका उपचार रतलाम स्थित मेडिकल कॉलेज में जारी है.

रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया "दोनों हादसे औद्योगिक थाना क्षेत्र जावरा के अंतर्गत हुए हैं. पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है." बहरहाल पुलिस एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर दोनों हादसों की जानकारी जुटा रही है.

Last Updated : September 29, 2026 at 9:03 PM IST

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