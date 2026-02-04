ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर 2 कारों की टक्कर, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

फरीदाबाद में भीषण सड़क हादसे में एक वकील की मौत हो गई.

Road Accident In Faridabad
सड़क हादसे में एक की मौत 2 घायल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 4, 2026 at 9:10 PM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबादः दिल्ली–मुंबई–बड़ोदरा एक्सप्रेस वे पर फरीदाबाद के सेक्टर-8 फ्लाईओवर पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार में चल रही दो गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर में एक वकील की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दूसरी गाड़ी में सवार युवक और युवती घायल हो गए. हादसे के बाद कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित रहा.

Road Accident In Faridabad
सड़क हादसे में मौत (Etv Bharat)

कार में सवार कुलदीप भाटी की मौतः ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सुरेश मलिक के अनुसार "सफेद रंग की टोयोटा कोरोला एल्टिस कार और एक इनोवा कार के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई. दोनों वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा बताई जा रही है, जिसके कारण टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. इस हादसे में कोरोला एल्टिस कार में सवार कुलदीप भाटी की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक बल्लभगढ़ के सेक्टर-7डी के रहने वाले थे और जिला कोर्ट में वकालत करते थे."

दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे पर हादसा (Etv Bharat)

घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारीः स्थानीय लोगों के मुताबिक इनोवा कार दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी, जिसमें एक युवक और एक युवती सवार थे. टक्कर के बाद इनोवा चला रहा युवक गाड़ी में फंस गया, जिसे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया. क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को एक्सप्रेसवे से हटाया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें-कुरुक्षेत्र SYL नहर में गिरी कार, युवती का शव बरामद, युवक की तलाश जारी
Last Updated : February 4, 2026 at 9:25 PM IST

TAGGED:

एक्सीडेंट में वकील की मौत
TWO CARS COLLIDED IN FARIDABAD
DELHI MUMBAI VADODARA EXPRESSWAY
फरीदाबाद में सड़क हादसे में एक मौत
ROAD ACCIDENT IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.