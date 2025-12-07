ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसे; हापुड़ में दो कारों की भिड़ंत, 2 की मौत, रायबरेली में बस पलटी, 6 घायल

रायबरेली/हापुड़: यूपी में शनिवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई. हापुड़ में तेज रफ्तार दो कारों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घयाल हो गए. वहीं, रायबरेली में लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस पलट गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने दोनों हादसों में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

हापुड़ में दो कारों की भिड़ंत: थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में शनिवार रात मेरठ निवासी पांच दोस्त कार में सवार होकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे. इस दौरान थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में दिल्ली की तरफ जा रही एक दूसरी कार से टक्कर हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने शाकिब और मोज्जम को मृत घोषित कर दिया. बाकी घायलों को मेरठ रेफर कर दिया.

थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दूसरी कार से टकरा गई. जिसमें मेरठ निवासी पांच युवक सवार थे. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है. तीन युवकों की हालत गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.



रायबरेली में बस पलटी, 6 घायल: रायबरेली में NH-30 पर हरचंदपुर क्षेत्र के डिडौली के पास शनिवार देर रात हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बस में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घयालों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

बस लखनऊ से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही थी. यात्रियों ने बताया कि बस चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था. ​यात्री मोहनू साहू ने बताया कि बस में लगभग 60 से 70 लोग सवार थे.