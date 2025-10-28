ETV Bharat / state

बड़ा खेल: नंबर एक बस दो, सड़कों पर दौड़ रही थी फर्जी बस

पुरानी बस पर लगी फर्जी नंबर प्लेट ( ETV Bharat Churu )

चूरू: सरदारशहर के मदीना कॉलोनी के पास परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक रोबिन सिंह ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की दो बसों को सीज किया है. विभाग के उपनिरीक्षक सिंह ने बताया कि सरदारशहर में एक नंबर की दो बसें चलने की शिकायत मिली थी. यहां पर आकर देखा तो शिकायत सही पाई गई. एक बस निजी स्कूलों में चलती है, जिसे जब्त किया गया है, जबकि दूसरी बस पर दूसरे चेसिस नंबर थे. इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कही यह बस चोरी की या फिर किसी कबाड़ी से खरीद कर तो नहीं लाई गई है. परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक रोबिन सिंह (ETV Bharat Churu)