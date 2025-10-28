बड़ा खेल: नंबर एक बस दो, सड़कों पर दौड़ रही थी फर्जी बस
चूरू में एक ही नंबर की दो बसें पकड़ी गईं. एक बस की आरसी सरेंडर थी और 11 लाख टैक्स बकाया था.
Published : October 28, 2025 at 6:38 PM IST
चूरू: सरदारशहर के मदीना कॉलोनी के पास परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक रोबिन सिंह ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की दो बसों को सीज किया है.
विभाग के उपनिरीक्षक सिंह ने बताया कि सरदारशहर में एक नंबर की दो बसें चलने की शिकायत मिली थी. यहां पर आकर देखा तो शिकायत सही पाई गई. एक बस निजी स्कूलों में चलती है, जिसे जब्त किया गया है, जबकि दूसरी बस पर दूसरे चेसिस नंबर थे. इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कही यह बस चोरी की या फिर किसी कबाड़ी से खरीद कर तो नहीं लाई गई है.
उन्होंने बताया कि बस मालिक को बुला लिया गया है. दूसरी बस की आरसी तीन साल पहले परिवहन विभाग को सरेंडर की हुई है. इसका न तो टैक्स जमा किया गया है, न फिटनेस है. उस हिसाब से इस बस का भी करीब 11 लाख रुपए टैक्स बकाया है.
अब तक चार बसें सीज की: उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा जिले में यह पांचवीं कार्रवाई की गई है. इससे पहले जिले में एक ही नंबर की दो बसों को सीज करने की 4 कार्रवाई की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि यदि यह बस गलत पाई जाती है तो धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा.