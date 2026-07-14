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जोधपुर में पहली बार सामने आया अनोखा मामला: एक ही चेसिस नंबर पर दौड़ रही दो बसें

बस की जांच करते परिवहन निरीक्षक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: आमतौर पर सड़कों पर फर्जीवाड़े या ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में एक ही नंबर प्लेट लगी दो अलग-अलग गाड़ियां पकड़े जाने की खबरें सामने आती रही हैं. लेकिन सूर्यनगरी जोधपुर में एक ऐसा दुर्लभ और चौंकाने वाला मामला उजागर हुआ है, जिसने परिवहन विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक के होश उड़ा दिए हैं. शहर में पहली बार एक ही चेसिस नंबर की दो अलग-अलग बसें संचालित होती हुई पाई गई हैं. दोनों गाड़ियों के चैसिस नंबर एक: मंगलवार को विभाग के निरीक्षक अजय सागर को सूचना मिली थी कि आरजे 19, पीसी 4638 नंबर प्लेट की दो गाड़ियां हैं. इस पर जांच के लिए पहले प्रतापनगर थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां पर बस खड़ी थी. उसके बाद देवनगर थाना क्षेत्र पहुंचे, तो वहां भी उसी नंबर की गाड़ी खड़ी थी. सागर ने बताया कि दोनों गाड़ियों के चेसिस नंबर भी एक ही हैं. यह बहुत गंभीर मामला है. दोनों गाड़ियों को सीज कर दिया गया है. दोनों के 20–20 हजार के चालान बनाए गए हैं. पढ़ें: नंबर प्लेट पर 'पद' लिखकर अपराध करने वालों पर एक्शन, 960 वाहनों पर चला हंटर