आंख में तेजाब डाला, निजी अंग काटा.. दूसरे का हाथ अलग किया.. बिहार के सारण में 2 नृशंस हत्या

बिहार के सारण में दो नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई है. हत्या को ऐसे अंजाम दिया गया, जिसे सुनकर रूह भी कांप जाए. पढ़ें

brutal murders in Saran
रोहित को किसने मारा, जांच करती पुलिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 11, 2025 at 12:44 PM IST

4 Min Read
सारण: बिहार के सारण जिले से 24 घंटे में हत्या की दो ऐसी वारदात सामने आई है, जिसे सुनने वालों की भी रूह कांप जाए. पहली घटना जिले के मांझी थाना से सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति के निजी अंग को काटा गया, फिर उसी आंख में तेजाब दिया. दूसरी घटना में रिवीलगंज थाना क्षेत्र की है, जिसमें युवक का बायां हाथ काटा गया है.

24 घंटे.. दो वारदात, नृशंस हत्या : सारण जिले में एक दिन में हुई दो हत्याओं से दहशत का माहौल बना हुआ है. पहली घटना सारण जिले की है. मांझी नगर पंचायत के दक्षिण टोला में एक घर से बुजुर्ग का शव मिला. शख्स की पहचान सूरज प्रसाद (55 वर्ष) के रूप में की गई. पुलिस के मुताबिक, सूरज प्रसाद के आंख में तेजाब डाला गया, आंख फोड़ी गई, फिर चाकू से गोदकर हत्या की गई. शव घर के बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था.

brutal murders in Saran
घर में मिला सूरज प्रसाद का शव (ETV Bharat)

एक की आंख फोड़ीं, निजी अंग काटा : बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के कारण घर के सभी लोग छपरा शहर में किराए के मकान में रहते हैं, जबकि वह अकेले गांव स्थित घर पर रहता था. जहां उसकी हत्या की गई है. मृतक के पुत्र रितेश कुमार ने बताया कि ''वह 15 सालों से घर पर रहकर ही खेती किसानी करते थे. हत्या क्यों की गई है, इसके विषय में उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है.''

55 साल के बुजुर्ग का हत्यारा कौन? : सूचना के बाद एकमा सीडीपीओ एवं थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को बुलाया गया. जिसके बाद घटनास्थल से सैंपल जमा किया गया और जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस हत्या के सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.

brutal murders in Saran
सारण में दो नृशंस हत्या (ETV Bharat)

''घटनास्थल से खून के नमूने और बाकी साक्ष्य जुटाए गए हैं. घर के अंदर से शव मरामद किया गया है. ऐसे में आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. '' - डॉक्टर कुमार आशीष, सारण एसएसपी

दूसरे का हाल अलग किया, फिर गला काटा : सारण जिले से दूसरी वारदात रिवीलगंज थाना क्षेत्र के जखुआ गांव से आई है. यहां रोहित कुमार (25 वर्ष) का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला. ग्रामीणों के मुताबिक, युवक का बायां हाथ काटा गया, फिर उसकी गले रेतकर हत्या कर दी गई. सुबह जब स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी.

brutal murders in Saran
युवक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला (ETV Bharat)

बहन की शादी थी, गुजरात से आया था : जखुआ गांव के लोगों ने बताया कि युवक गुजरात में रहकर वेल्डिंग का काम करता था. बहन की शादी में शामिल होने अपने घर छपरा आया था. 10 तारीख को उसकी वापसी का टिकट था. लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई.

फोन की घंटी बजी और वो चला गया : घटना के संबंध में रोहित कुमार की पत्नी ने बताया कि ''देर रात उसके फोन पर एक कॉल आया, बात करते-करते वो घर से बाहर चला गया, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा.''

रोहित को किसने मारा?, हत्यारे को ढूंढ रही पुलिस : घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है. मोबाइल फोन को भी अपने कब्जे में ले लिया है. सारण एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि ''घटना की जांच शुरू कर दी गई है, पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है.''

संपादक की पसंद

