नोएडा के जीरो पॉइंट पर कार में डीजल भर रहे दो सगे भाइयों को कार ने रौंदा, अस्पताल में मौत

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीरो पॉइंट के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. दरसअल, अपनी कार में डीजल डाल रहे दो सगे भाइयों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया. नॉलेज पार्क पुलिस ने सोमवार को आरोपी चालक को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है.

गौरव और मनोज के मौत के बाद NPX चौकी का परिजनों ने घेराव किया, जिसपर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और बताया कि आरोपी चालक को सेक्टर-168 स्थित लोटस जिंक सोसायटी से गिरफ्तार कर लिया गया है. एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार से मिली जानकारी के अनुसार, गौरव और मनोज अपनी गाड़ी से जा रहे थे. जीरो पॉइंट के पास अचानक गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, जिसके बाद दोनों भाई सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर उसमें डीजल डालने लगे. तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.