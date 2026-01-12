ETV Bharat / state

नोएडा के जीरो पॉइंट पर कार में डीजल भर रहे दो सगे भाइयों को कार ने रौंदा, अस्पताल में मौत

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि टक्कर मारने के बाद वह काफी डर गया था, इसलिए वह मौके से फरार हो गया.

दो भाइयों को कार कुचला
दो भाइयों को कार कुचला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 12, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीरो पॉइंट के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. दरसअल, अपनी कार में डीजल डाल रहे दो सगे भाइयों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया. नॉलेज पार्क पुलिस ने सोमवार को आरोपी चालक को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है.

गौरव और मनोज के मौत के बाद NPX चौकी का परिजनों ने घेराव किया, जिसपर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और बताया कि आरोपी चालक को सेक्टर-168 स्थित लोटस जिंक सोसायटी से गिरफ्तार कर लिया गया है. एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार से मिली जानकारी के अनुसार, गौरव और मनोज अपनी गाड़ी से जा रहे थे. जीरो पॉइंट के पास अचानक गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, जिसके बाद दोनों भाई सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर उसमें डीजल डालने लगे. तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि घटना के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सोमवार को आरोपी को ट्रैक किया और सेक्टर-168 स्थित लोटस जिंक सोसायटी से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी की पहचान डॉ. सिद्धार्थ कात्यायन के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने बताया कि वह बुरी तरह डर गया था और घायलों की मदद करने के बजाय कार लेकर मौके से फरार हो गया. उसने पुलिस को यह भी स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय वह कार में अकेला था और गाड़ी वही चला रहा था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

