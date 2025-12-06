चित्रकूट में सोना खरीदने आए दो भाइयों से ढाई लाख की ठगी, पुलिस को दी लूट की सूचना, तलाशी में खुला राज
पुलिस जांच में मामला सस्ते सोने के लालच में की गई ठगी निकला. मौके से पीली धातु के बिस्किट और 20 हजार बरामद हुए हैं.
चित्रकूट : मानिकपुर थाना क्षेत्र में सोने के बिस्किट खरीदने आए दो सगे भाइयों के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है. दोनों भाइयों ने पुलिस को लूट की बात बताई. पुलिस करीब तीन घंटे तक जांच करती रही. पड़ताल में मामला सस्ते सोने के लालच में ठगी का निकला. पुलिस ने दोनों भाइयों से पीली धातु के बिस्किट और 20 हजार रुपए बरामद किए हैं. मामला झरी फाटक के पास का है.
भदोही जिले के रहने वाले दो सगे भाई सत्यम सिंह और विश्वजीत सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उनके साथ अज्ञात बदमाशों ने लाखों की लूट की है. मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई. खुद पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचकर जब पीड़ित दोनों भाइयों से घटना की जांच पड़ताल शुरू की तो खुलासा हुआ कि दोनों सगे भाई सोने के बिस्किट खरीदने के लिए चित्रकूट आए थे, जो शातिर ठग उन्हें नकली सोने के बिस्किट पकड़ा कर पैसे लेकर फरार हो गए.
सोने की बिस्किट खरीदने आए थे दोनों भाई : पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि पीड़ित दोनों भाई घर से 2 लाख 55 हजार रुपए लेकर सोने के बिस्किट खरीदने चित्रकूट आए थे. कुछ महीने पहले रायपुर से बिलासपुर जाते समय एक व्यक्ति से ट्रेन में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई थी. खुदाई में निकले सोने को सस्ते दाम में दिलाने की डील की थी. आज सोना लेने के लिए दोनों भाई आए थे.
भाइयों ने रची लूट की झूठी घटना की कहानी : ठगों ने दोनों भाइयों को नकली सोने के बिस्किट पकड़ा कर 2.55 लाख रुपए लेकर फरार हो गए. जब इन्हें अहसास हुआ की उनके साथ ठगी की गई है तो लूट की कहानी रच दी. पुलिस की तलाशी में दोनों के पास से सोने के नकली बिस्किट और 20 हजार रुपए, तौलने के लिए तराजू बरामद हुआ है. लूट की घटना झूठी निकली है. मामले में अभी और पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने अब दोनों भाइयों की तहरीर पर ठगी का मुकदमा दर्ज किया है.
