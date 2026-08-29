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यमुना के तेज बहाव में बहे दो सगे भाई, बेगा घाट पर नहाने गए थे, तलाश में जुटे गोताखोर

सोनीपत: सोनीपत के सनपेड़ा गांव में शनिवार सुबह यमुना नदी में नहाने गए दो सगे भाइयों के तेज बहाव में बह जाने से हड़कंप मच गया. दोनों भाई बेगा घाट पर नहाने के लिए पहुंचे थे. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. इसके बाद प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई.

15 और 17 साल के हैं दोनों भाई: स्थानीय लोगों की मानें तो सनपेड़ा गांव निवासी 15 वर्षीय सत्यम और 17 वर्षीय शिवम शनिवार सुबह अपने एक साथी के साथ यमुना के बेगा घाट पर नहाने गए थे. नहाते समय दोनों भाई नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए. देखते ही देखते दोनों पानी में बह गए और लापता हो गए. दोनों भाइयों के साथ गांव का किशोर प्रिंस भी मौजूद था. नदी में तेज बहाव होने के कारण स्थिति अचानक बिगड़ गई. प्रिंस किसी तरह पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहा. इसके बाद उसने हादसे की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को दी.

तलाश में जुटे गोताखोर (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन: इधर, हादसे की जानकारी मिलने के बाद गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलाया गया. टीम ने यमुना में दोनों भाइयों की तलाश शुरू कर दी. तेज बहाव के कारण सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं. गोताखोर नदी के अलग-अलग हिस्सों में लगातार तलाश कर रहे हैं.