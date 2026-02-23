ETV Bharat / state

पटना में दो भाइयों की हत्या, रिसेप्शन पार्टी में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

पटना में रिसेप्शन में हुए विवाद के बाद अपराधियों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी है. तीन कारतूस के खोखे बरामद.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 23, 2026 at 9:21 AM IST

पटना: बिहार की राजधानी पटना के गोपालपुर थाना अंतर्गत शाहपुर में रविवार की रात दौलत राय के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में अपराधियों ने गोलियों से भून कर दो सगे भाइयों की हत्या कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के तीनों खोखे को बरामद किया है۔ डबल मर्डर होने के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया है.

यह वारदात जिले के गोपालपुर पुलिस स्टेशन के शाहपुर गांव में हुई. पुलिस के मुताबिक, एक कॉल आया कि दो युवक मनीष कुमार (32 वर्ष) और मंजीत कुमार (23 वर्ष) की हत्या कर दी गई है. दोनों रिश्ते में भाई है और दोनों स्थानीय निवासी दौलत राय के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में गए थे. इसी दौरान किसी विवाद में दोनों भाइयों को गोली मारी गई.

घटना के मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि मनीष और मंजीत का वहां मौजूद दूसरे लोगों से कुछ विवाद हुआ, इतने में सामने वाले ने पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की, और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद रिसेप्शन पार्टी में अफरातफरी मच गई.

इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची गोपालपुर थाना पुलिस ने दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है.

क्या बोले सिटी एसपी?: पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के तीनों खोखे को बरामद किया है. डबल मर्डर होने के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया है ۔पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई है ,मामले की जांच की जा रही है ,आरोपियों की पहचान कर ली गई है ,कारतूस के तीन खोखे बरामद किए गए हैं

