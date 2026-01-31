ETV Bharat / state

पंचकूला में नाबालिग बहनों से दुष्कर्म का मामला, दोषी दो सगे भाइयों को 20-20 साल कैद, 50-50 हजार रुपये जुर्माना

पंचकूला: जिला पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. एडिशनल सेशन जज मनीष दुआ की कोर्ट ने दो सगी नाबालिग बहनों को शादी का झांसा देकर उनसे दुष्कर्म करने के अपराध में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

यह है पूरा मामला: वर्ष 2021 में पिंजौर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 जुलाई 2021 को पंचकूला में ही रह रहे दो सगे भाइयों (जिनकी आयु 19 और 20 वर्ष थी) ने उनकी 14 व 16 वर्षीय बेटियों को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया. इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 जुलाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया था. फिर सब इंस्पेक्टर पूजा के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 जुलाई 2021 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

शादी का झांसा देकर बिहार ले गए: पुलिस की गहन जांच और मेडिकल परीक्षण के दौरान पता लगा कि आरोपी दोनों बहनों को शादी का झांसा देकर बिहार ले गए थे. वहां उन्होंने दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया. ऐसे में पुलिस ने पुख्ता सबूतों के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी. नतीजतन कोर्ट ने इस गंभीर मामले में दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.