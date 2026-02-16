ETV Bharat / state

कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में परिवार ने किया आत्मदाह का प्रयास, जानें वजह

सहायक पुलिस आयुक्त आशुतोष सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार दोपहर एक परविार ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 5:00 PM IST

कानपुर: जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में एक परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया. पीड़ित परिवार ने प्रशासनिक भवन के भीतर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर जान देने की कोशिश की. वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने समय रहते उन्हें देख लिया और सभी को सुरक्षित बचा लिया.

दबंगों ने किया जमीन पर कब्जा: सहायक पुलिस आयुक्त आशुतोष सिंह ने बताया कि कानपुर देहात के ग्राम मैथा निवासी मोती सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे.

न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने अचानक अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क डाल लिया और आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिस बल ने परिवार को सुरक्षित बचा लिया.

9 बीघे जमीन को लेकर विवाद: सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली आशुतोष सिंह ने बताया कि मोती सिंह का अपने ही परिवार के सदस्यों और पट्टीदारों के साथ 9 बीघे जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. पीड़ित मोती सिंह का आरोप है कि उनकी इस भूमि पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया गया है.

न्याय न मिलने पर हताश हुआ परिवार: उनको न्याय नहीं मिल रहा था. इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया. मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने परिवार को सुरक्षित बचा लिया और पीड़ित पक्ष की मुलाकात जिलाधिकारी से करवाई गई, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके. मामले को राजस्व विभाग और संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है.

