लखनऊ में हादसा; शादी से लौट रहे दो भाइयों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, एक की मौत

हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, कार चालक को हिरासत में लिया.

लखनऊ में भीषण हादसा में एक की मौत
लखनऊ में भीषण हादसा में एक की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: भीषण सड़क हादसे में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. वैवाहिक कार्यक्रम से घर लौट रहे दो भाइयों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. ​हादसे में बड़े भाई की मौत हो गई है. छोटा भाई जबकि रूप से घायल है.

पुलिस के मुताबिक, हीवेट रोड निवासी मनीष कुमार (39), जो एक निजी पार्सल कंपनी में काम करता था, शनिवार को अपने छोटे भाई दीपक के साथ आलमनगर में शादी समारोह से बाइक से घर लौट रहा था. रात करीब 1:30 बजे केकेसी किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज के पास मनीष ने जैसे ही बाइक मोड़ी, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान बड़े भाई मनीष ने दम तोड़ दिया. जबकि घायल दीपक का इलाज चल रहा है. हादसे की खबर मिलते ही मृतक की पत्नी अनुष्का और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.

हुसैनगंज थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक श्रेयांशु को गिरफ्तार कर लिया है. मनीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही मामले में की जांच की जा रही है.

