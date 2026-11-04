Dholpur Crime : 17 साल पुराने हत्या मामले में दिवंगत दस्यु जगन गुर्जर के दो भाइयों को आजीवन कारावास
जगन गुर्जर की अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका एक अन्य भाई दौसा जिला जेल में बंद है.
Published : November 4, 2026 at 7:16 PM IST
धौलपुर: सत्रह साल पुराने हत्या के मामले में धौलपुर के विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र ने बड़ा फैसला सुनाया है. पूर्व दस्यु दिवगंत जगन गुर्जर के दो सगे भाई लाल सिंह गुर्जर और पप्पू गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि घटना 22 अगस्त 2010 की रात की है. लाल सिंह गुर्जर, पान सिंह गुर्जर और पप्पू गुर्जर पुत्र शिवचरण गुर्जर निवासी विभूतिपुर हथियारों से लैस होकर पड़ोसी गांव कुदिन्ना पहुंचे थे. यहां पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने संतोष नामक युवक को अपने साथ ले लिया. इसके बाद गांव से कुछ दूरी पर ले जाकर संतोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
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घटना के बाद मृतक संतोष के चाचा भूरा ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. पुलिस जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा. करीब 17 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए. इन सभी तथ्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने लाल सिंह गुर्जर और पप्पू गुर्जर को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के सगे भाई हैं दोनों आरोपी: हत्या के इस मामले में सजा पाने वाले लाल सिंह गुर्जर और पप्पू गुर्जर पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के सगे भाई हैं. हाल ही में जगन गुर्जर की अजमेर स्थित हाई सिक्योरिटी जेल में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. वहीं, जगन गुर्जर का एक अन्य भाई पप्पू गुर्जर दौसा जिला कारागार में बंद है.
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