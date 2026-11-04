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Dholpur Crime : 17 साल पुराने हत्या मामले में दिवंगत दस्यु जगन गुर्जर के दो भाइयों को आजीवन कारावास

पूर्व दस्यु जगन गुर्जर के सजायाफ्ता भाई ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: सत्रह साल पुराने हत्या के मामले में धौलपुर के विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र ने बड़ा फैसला सुनाया है. पूर्व दस्यु दिवगंत जगन गुर्जर के दो सगे भाई लाल सिंह गुर्जर और पप्पू गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.