दो भाइयों ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, खाना बनाने के बहाने ले गए थे घर
नालंदा में खाना बनाने के बहाने घर बुलाकर नाबालिग से दो भाइयों ने दुष्कर्म किया है. घटना के बाद से दोनों फरार हैं.
Published : June 6, 2026 at 4:34 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के एक गांव में देर शाम खाना बनाने के बहाने घर बुलाकर नाबालिग छात्रा के साथ दो भाइयों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में पीड़िता ने परिवार के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई है.
नाबालिग के साथ दो भाइयों ने किया दुष्कर्म: घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार की देर शाम में नाबालिग छात्रा को पड़ोसी द्वारा भात बनाने के दौरान माड़ पसाने का बहाना बनाकर घर बुलाया गया. छात्रा जब घर गई तो दो भाइयों ने मिलकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया.
खाना बनाने के बहाने बुलाया: छात्रा के पिता बाहर में रहकर निजी कंपनी में काम करते हैं. घर पर छात्रा अपनी मां, चाचा व अन्य परिवार के साथ रहती है. जब छात्रा देर रात तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों द्वारा खोजबीन शुरू किया गया. तब पता चला कि खाना बनाने के लिए पड़ोसी के घर गई है.
दोनों आरोपी फरार: परिवार के लोग पड़ोसी के घर का दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाते रहे, फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला. जिसके बाद अनहोनी की आशंका हुई तो घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची तो दोनों आरोपी फरार हो गये.
पीड़िता का बयान: पीड़िता ने रोते हुए अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. छात्रा की बात सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. छात्रा ने बताया कि घर में काम कर रही थी. तभी पड़ोसी ने माड़ पसाने के लिए बुलाया. उनके कहने पर गए और माड़ (चावल का पानी) पसा दिया.
"फिर बोले कि सब्जी बना दो. सब्जी बनाने जब लगी तो घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और बुरी नियत से पकड़ लिया. विरोध करने पर मुंह कपड़ा से बंद कर बारी-बारी से दोनों भाई ने दुष्कर्म किया."- पीड़िता
पुलिस ने क्या कहा?: वहीं, इस संबंध में हिलसा थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित नाबालिग छात्रा के फर्द बयान पर दो लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.
"पुलिस मेडिकल जांच के लिए छात्रा को बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज शिकायत दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है."- अभिजीत कुमार, हिलसा थानाध्यक्ष
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