बुलंदशहर में बेकाबू कार ने बाइक में मारी टक्कर; दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
स्याना कोतवाली प्रभारी राम नारायण सिंह ने बताया कि दोनों भाई अपनी ड्यूटी खत्म करके बाइक से घर वापस लौट रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 1:33 PM IST
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. स्याना कोतवाली क्षेत्र के तहत रानापुर नहर की पटरी पर देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो सगे भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी. भीषण हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई.
स्याना कोतवाली प्रभारी राम नारायण सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान प्रमोद चौहान (43) पुत्र महेंद्र चौहान और महिपाल चौहान (45) पुत्र महेंद्र चौहान निवासी ग्राम भड़काऊ, थाना क्षेत्र नरसेना के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपनी ड्यूटी खत्म करके बाइक से घर वापस लौट रहे थे. रात करीब 12 बजे जैसे ही दोनों रानापुर नहर की पटरी के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को रौंद दिया.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, नहर की पटरी पर भारी मात्रा में सिल्ट (मिट्टी/कीचड़) पड़ी हुई थी. इसकी वजह से बाइक अचानक असंतुलित हो गई और गति धीमी हो गई. इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई दूर जाकर गिरे और गंभीर चोट आने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया. हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी कार चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गया.
दोनों भाई अविवाहित: परिजनों ने बताया कि प्रमोद और महिपाल दोनों ने शादी नहीं हुई थी. दोनों बेहद मिलनसार और मेहनती स्वभाव के थे. दोनों भाई ही परिवार का मुख्य सहारा थे. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाइयों की अचानक मौत से पूरे गांव ने दो होनहार बेटों को खो दिया है.
पुलिस जांच और फरार चालक की तलाश: घटना की सूचना मिलते ही स्याना कोतवाली प्रभारी राम नारायण सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. ड्राइवर की तलाश की जा रही है.
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