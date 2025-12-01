भरतपुर में बाइक-एंबुलेंस की भिड़ंत, सरसों मंडी से लौट रहे दो भाइयों की मौत
भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत हो गई. हादसा तेज रफ्तार एंबुलेंस और बाइक की टक्कर के कारण हुआ.
Published : December 1, 2025 at 11:21 AM IST
भरतपुर : सरसों मंडी में दिनभर की मेहनत का फल बेचकर खुशी-खुशी अपने गांव लौट रहे दो सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. दारापुर गांव के पास रूपवास रोड पर तेज रफ्तार एंबुलेंस ने उनकी बाइक को इस कदर टक्कर मारी कि सड़क पर चीख-पुकार मच गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बड़े भाई बहादुर सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल मोहन सिंह भी अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया. हादसे की सूचना से पूरे गांव में मातम छा गया.
सेवर थाना के एसआई करतार सिंह पंवार ने बताया कि दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है. मृतक के परिजन पहुंच गए हैं. पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो गई है. पोस्टमार्टम होते ही शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. घटना के बाद एंबुलेंस चालक मौके से फरार हो गया है.
इसे भी पढ़ें: भीषण हादसा : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत, 5 घायल
मृतक बहादुर सिंह के बेटे सोनू ने बताया कि घटना रविवार शाम की है. पिता बहादुर सिंह और मोहन सिंह भरतपुर की सरसों मंडी में फसल बेचकर गांव बर्रपुरा चक काजी लौट रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक दारापुर गांव के पास रूपवास रोड पर पहुंची, सामने से आ रही तेज गति एंबुलेंस ने नियंत्रण खोते हुए टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक कई फीट हवा में उछल गई और दोनों भाई सड़क पर दूर जा गिरे.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एंबुलेंस की रफ्तार इतनी तेज थी कि बचने की कोई संभावना ही नहीं बची. बहादुर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहन सिंह को राहगीरों की मदद से तुरंत आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के चलते उन्होंने भी दम तोड़ दिया. दो भाइयों की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. गांव में भी गम का माहौल है.