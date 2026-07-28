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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहन की टक्कर से दो भाइयों की मौत, बिना हेलमेट यात्रा बनी जानलेवा

पांच दिन पूर्व काम के सिलसिले में गुजरात गए हुए थे, घर लौटते हुए हादसे के शिकार.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:13 AM IST

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कानपुर: अरौल क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. गुजरात से घर लौट रहे युवकों की बाइक को पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर पर गंभीर चोट लगी. इससे उनकी मौत हो गई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतकों की पहचान के बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र स्थित कबूलपुर गांव निवासी 23 वर्षीय नागेश और 21 वर्षीय अंशू के रूप में हुई है. दोनों युवक हाइड्रा मशीन की मरम्मत का कार्य करते थे और पांच दिन पूर्व काम के सिलसिले में गुजरात गए हुए थे. सोमवार को घर लौटते समय मकनपुर के समीप एक्सप्रेसवे के किलोमीटर-214 पर यह हादसा घटित हुआ.

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई उछलकर दूर जा गिरे और लहूलुहान हो गए. सूचना मिलते ही यूपीडा की आपातकालीन एंबुलेंस टीम दोनों घायलों को तत्काल बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल पर मिले मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया.

थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश लगाने के लिए एक्सप्रेसवे की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

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