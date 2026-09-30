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बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता का मर्डर, दो सगे भाइयों पर लगा आरोप, खटीमा का मामला

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

खटीमा: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. खटीमा के खेतलसंडा खाम गांव में पिता ने बेटी से हो रही कथित छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपियों उसकी हत्या कर दी. आरोप दो संगे भाइयों पर लगा है. वारदात के अंजाम देने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.