यूपी में सड़क हादसा; महाराजगंज में कार–बाइक की भीषण टक्कर, दो भाइयों की हालत गंभीर

महराजगंज : जिले में कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा मुख्य मार्ग पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

'घायल दोनों युवक सगे भाई' : कोठीभार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस हादसे में घायल हुए दोनों युवक सगे भाई हैं. घायलों की पहचान किशन कुमार और शिवम पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है, जो अमडीहा गांव के निवासी हैं. दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी गई है.