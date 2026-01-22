ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसा; महाराजगंज में कार–बाइक की भीषण टक्कर, दो भाइयों की हालत गंभीर

कोठीभार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

महाराजगंज में कार–बाइक की भीषण टक्कर
महाराजगंज में कार–बाइक की भीषण टक्कर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 7:01 PM IST

महराजगंज : जिले में कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा मुख्य मार्ग पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

'घायल दोनों युवक सगे भाई' : कोठीभार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस हादसे में घायल हुए दोनों युवक सगे भाई हैं. घायलों की पहचान किशन कुमार और शिवम पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है, जो अमडीहा गांव के निवासी हैं. दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी गई है.

कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सिसवा मुख्य मार्ग पर गुरुवार को तेज गति से आ रही कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार एक युवक कई फीट ऊपर उछलकर कार के बोनट पर जा गिरा, जबकि दूसरा युवक सड़क किनारे जा गिरा. आस-पास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई.


हादसे के बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बाइक के परखच्चे उड़ गए. सड़क पर बाइक और कार के टूटे हुए पुर्जे बिखर गए, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. सूचना मिलने पर कोठीभार पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिये जिला अस्पताल भिजवाया.

