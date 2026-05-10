दर्दनाक ! सादुलपुर में भीषण सड़क हादसा, दो भाइयों की मौके पर मौत, कार काटकर निकाले शव
एक मृतक की कुछ माह पहले ही शादी हुई थी. दोनों युवक किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे.
Published : May 10, 2026 at 3:14 PM IST
चूरू: जिले के सादुलपुर में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. सादुलपुर तहसील के गांव घणाऊ व खुड्डी के बीच डंपर और कार की भिड़ंत हो गई. इसमें कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक रिश्ते में भाई थे.
सादुलपुर थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि हादसे में मारे गए युवकों की पहचान हनुमानगढ़ के अजीतपुरा निवासी कुलदीप और राजेश के रूप में हुई है. कुलदीप की कुछ माह पूर्व ही शादी हुई थी. कुलदीप और उसके मामा का लड़का राजेश कार से किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे. हादसे की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव ग्रामीणों की सहायता से कार से निकलवाए.
शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए, जहां शिनाख्त के बाद शवों के पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए. परिजनों की रिपोर्ट पर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. डंपर चालक की तलाश है.
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कार में फंसे शव: घणाऊ और खुड्डी के बीच हुआ सड़क हादसा इतना भयावह था कि शव कार में बुरी तरह फंस गए. इन्हें निकालने वालों के हाथ कांप उठे. कार सवार युवकों के शव निकालने में पुलिस एवं ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. एक बार शव कार से नहीं निकाले जा सके तो ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और जेसीबी मंगवाई. ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त कार को काटकर शव निकाले गए.
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