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दर्दनाक ! सादुलपुर में भीषण सड़क हादसा, दो भाइयों की मौके पर मौत, कार काटकर निकाले शव

चूरू: जिले के सादुलपुर में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. सादुलपुर तहसील के गांव घणाऊ व खुड्डी के बीच डंपर और कार की भिड़ंत हो गई. इसमें कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक रिश्ते में भाई थे.

सादुलपुर थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि हादसे में मारे गए युवकों की पहचान हनुमानगढ़ के अजीतपुरा निवासी कुलदीप और राजेश के रूप में हुई है. कुलदीप की कुछ माह पूर्व ही शादी हुई थी. कुलदीप और उसके मामा का लड़का राजेश कार से किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे. हादसे की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव ग्रामीणों की सहायता से कार से निकलवाए.

शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए, जहां शिनाख्त के बाद शवों के पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए. परिजनों की रिपोर्ट पर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. डंपर चालक की तलाश है.