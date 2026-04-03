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रायबरेली: वन्दे भारत ट्रेन की चपेट में आए दो भाई, एक की मौत, एक घायल

रेलवे पटरी पार करने के प्रयास में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आए दो भाई.

वन्दे भारत ट्रेन के चपेट में आए दो भाई
वन्दे भारत की चपेट में आए दो भाई (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
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रायबरेली: वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना सिविल लाइन ओवर ब्रिज क्रॉसिंग के नीचे हुई.

सीओ सदर अरुण नौहार के अनुसार, हादसा कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके में सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर हुआ. रायबरेली से प्रयागराज की तरफ वंदे भारत जा रही थी, तभी दो व्यक्ती रेलवे पटरी पार करने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान वे तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए.

मृतक की पहचान नया पुरवा निवासी अल्लन घोसी (55) के रूप में हुई है. जबकि घायल व्यक्ति की पहचान अल्लन घोसी का 27 वर्षीय का छोटा भाई मेराज है, जिसे गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, आगे की कर्यवाआ शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटा रही है.

मामले में सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि वन्दे भारत ट्रेन की टक्कर से एक 55 साल की व्यक्ति अल्लन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 27 साल के मेराज गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में उपचार के लिये भेजा गया है.

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