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कुरुक्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की मौत, तीसरा गंभीर, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की मौत ( ETV Bharat )