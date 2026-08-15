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जहां घायल बेजुबान पक्षियों का होता है वर्ल्ड-क्लास इलाज, मिलिए दिल्ली के इन दो 'बर्ड रेस्क्यू' भाइयों से...

वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में पूरी दिल्ली से घायल या बीमार मांसाहारी पक्षियों को रेस्क्यू किया जाता है.

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बीमार पक्षियों का मसीहा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 15, 2026 at 7:53 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 7:59 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के जश्न का रंग हवा में लहराती रंग-बिरंगी पतंगों के बिना अधूरा माना जाता है. आजादी के इस उत्सव में लोग खुले आसमान के नीचे खुशिया मनाते हैं, लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि इसी नीले आसमान में असल आजादी के हकदार बेजुबान परिंदे भी उड़ते हैं. हमारे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली पतंग की डोर और जानलेवा चीनी मांझा, इन मासूम पक्षियों के लिए किसी 'मौत के फरमान' से कम नहीं होती.

हैरानी की बात यह है कि देश में शाकाहारी पक्षियों के इलाज के लिए तो कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन मांस खाने वाले शिकारी पक्षियों (जैसे चील, बाज और उल्लू) के जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था. इसी लाचारी को दूर करने के लिए दिल्ली के दो भाइयों नदीम शहज़ाद और मोहम्मद सऊद ने एक मिसाल कायम की है. उन्होंने साल 2025 में एक ऐसा हाई-टेक ऑपरेशन थिएटर और सुपरस्पेशलिटी क्लिनिक तैयार किया, जो आज देश का इकलौता ऐसा केंद्र है जहाँ आधुनिक मेडिकल उपकरणों से हर घायल पक्षी की जान बचाई जा रही है.

बेजुबान पक्षियों के लिए मसीहा बने दिल्ली के दो भाई, देखें वीडियो (ETV Bharat)

वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू नाम की इस संस्था में मुख्य तौर पर चील, बाज, कौआ आदि मांसाहारी पक्षियों का इलाज किया जाता है. 2010 से 2025 तक दोनों भाइयों की टीम ने मिल कर 40,000 से अधिक पक्षियों का रेस्क्यू किया है. वहीं, 25 सालों से पक्षियों का इलाज कर रहे मोहम्मद सऊद बताते हैं कि वह मांसाहारी पक्षियों का संरक्षण करते हैं जैसे चील, बाज, कौआ, उल्लू, मछली खाने वाले समुद्री पक्षी आदि शामिल हैं. दिल्ली में दो पक्षियों की आबादी सबसे ज्यादा है, जिसमें कबूतर और चील हैं. राजधानी के किसी भी वेट अस्पताल में मांसाहारी पक्षियों का इलाज नहीं किया जाता है. यही वजह है मांसाहारी पक्षियों के बचाव के लिए विशेष कदम उठाने की योजना बनाई.

कैसे शुरू हुआ सफर

साल 1990 में नदीम शहज़ाद और मोहम्मद सऊद को पहली बार सड़क किनारे एक घायल 'ब्लैक काइट' (एक तरह का बाज) मिली उसके इलाज के लिए उन्होंने दिल्ली के कई वेट अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन हर किसी ने इलाज करने से इनकार कर दिया. हारकर दोनों भाइयों ने फिर घायल बाज वहीं छोड़ दिया जहां से उठाया था. कुछ दिनों तक उसी जगह पड़े रहने के बाद उसकी भूख से मौत हो गई. यह देख दोनों भाइयों को काफी दुख हुआ तभी उन्होंने मांसाहारी पक्षियों के लिए वेट क्लिंक खोलने का निर्णय लिया.

घायल पक्षियों का सबसे आधुनिक क्लिनिक
घायल पक्षियों का सबसे आधुनिक क्लिनिक (ETV Bharat)

नदीम बताते हैं कि घायल मांसाहारी पक्षियों का कोई भी शिकार नहीं करता, इसलिए उनकी मौत बहुत दर्दनाक होती है. वह कई दिनों तक चोट और भूख से तड़पते हैं फिर मर जाते हैं. शुरुआती समय में पक्षियों के इलाज की कोई जानकारी नहीं थी. इसलिए कई मानव और जानवरों के अस्पतालों के चक्कर लगाए, ताकि इलाज की प्रकिया को समझा जा सके. धीरे धीरे विदेशों में होने वाले सेमिनारों को भी अटेंड किया. जब थोड़ी समझ आई तब अपने घर में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोला. आज इतने वर्षों बाद भी घर से ही क्लिनिक चला रहे हैं. वर्तमान में हमारे पास पक्षियों के इलाज के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर ऑपरेशन थिएटर है, जिनकी मदद से हर वर्ष हजारों पक्षियों का इलाज किया जाता है.

ऑपरेशन थिएटर की विशेषता

इस वक्त पक्षियों के इलाज के लिए दोनों भाइयों के पास कई इक्यूपमेंट है. इसमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर पक्षियों की हार्ट बीट और ईसीजी जानने वाला मॉनिटर है. इसके अलावा आईसीयू इंक्यूबेटर, अल्ट्रासोनिक स्केलपेल, अल्ट्रासोनिक बोन कटर, गैस एनेस्थीसिया मशीन, डिजिटल एक्स रे मशीन, पैथोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, बायोकेमेस्ट्री मशीन, पैट शेल वॉल्यूम मशीन और माइक्रोवेव इवोल्यूशन मशीन हैं.

इलाज के बाद घायल पक्षी
इलाज के बाद घायल पक्षी (ETV Bharat)

इलाज के दौरान मशीनों के इस्तेमाल को लेकर मोहम्मद सऊद बताते हैं,''पक्षियों के इलाज के लिए पूरे भारत में इस तरह के इक्यूपमेंट हमारे अलावा किसी के पास नहीं हैं. इस सभी के सही समय पर इस्तेमाल से कई पक्षियों की जान बचाई है. यह मशीन उसी तरह काम करती हैं, जैसा हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल मानव इलाज के लिया जाता है. लेकिन इनका साइज छोटा होता है.'' उन्होंने ये भी बताया कि कुछ वर्ष पहले चीन में मेडिकल उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. जहां पंक्षियों के इलाज के कई तरह एक इक्विपमेंट मौजूद थे. इसको खरीदने के लिए कुछ विदेशी लोगों ने आर्थिक मदद की.

पूरी दिल्ली से रेस्क्यू किए जाते हैं परिंदे

एक ब्लैक काइट के बचाव प्रयास से शुरू हुआ या सफर आज हजारों पक्षियों की जान बचा रहा है. वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में पूरी दिल्ली से घायल या बीमार मांसाहारी पक्षियों को रेस्क्यू किया जाता है. इसके लिए एक वेन की मदद ली जाती और कई निश्चित सेन्टरों पर जाकर घायल पक्षियों को क्लिनिक लाया जाता है. इसके अलावा दिनभर में कई लोग खुद भी घायल पक्षियों को क्लिनिक में इलाज के लिए लाते हैं.

पक्षियों के अंडे
पक्षियों के अंडे (ETV Bharat)

घायल पक्षियों को रेस्क्यू सेंटर लेकर पहुंचने वाले शहजाद बताते हैं कि उन्होंने कई बार घायल चील, कबूतर और तोतों को वहां छोड़ा है. जिनका अच्छे से इलाज करने के बाद उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है. वहीं, अन्य व्यक्ति अजवर बताते हैं कि वह दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहते हैं. यहां गलिया काफी सकरी हैं जहां तारों का जाल फैला हुआ है. कई बार पक्षी इनमें फंस जाते है तो उनको वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू क्लिनिक पहुंचाया है. अब 15 अगस्त के दिन हजारों परिंदे मांझो में फंसे नजर आयेंगे. उनको भी हर साल इलाज के लिए क्लिनिक छोड़ कर आते हैं.

जुलाई, अगस्त और सितम्बर में आते हैं सबसे ज्यादा ख्याल पक्षी

स्वतंत्रता दिवस के दिन आसमान में हजारों लाखों की संख्या में पतंगे उड़ती नजर आएंगी. वहीं पुरानी दिल्ली में सालभर पतंग उड़ाई जाती है. नदीम बताते हैं कि पूरे सालभर में सबसे ज्यादा पतंग की डोर के शिकार हुए पक्षी आते हैं. इसमें ज्यादातर पक्षी ऐसे आते हैं जिनके पंख कट जाते हैं. कई की हड्डियां टूट जाती है. पिछले वर्ष केवल 15 अगस्त के दिन 1500 के करीब मांसाहारी पक्षी आए थे.

इलाज के बाद पक्षियां
इलाज के बाद पक्षियां (ETV Bharat)

नदीम आगे बताते हैं कि कई तो ऐसे होते हैं, जिनका काफी इलाज के बाद भी वह कभी उड़ नहीं पाते हैं. लेकिन हमारा मकसद है पक्षियों के घाव को भरना नहीं बल्कि पक्षी स्वस्थ कर उड़ाने के काबिल बना है. इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है. अगर एक पंख कटे पक्षी की बात करें तो पहले घाव वाली जगह को ठीक किया जाता है. उसके बाद 15 दिन तक उसकी ड्रेसिंग की जाती है. ड्रेसिंग पूरी होने के बाद एक पक्षी को दोबारा अपने पंखों की ताकत वापस लाने में करीब एक महीने का समय लगता है उसके बाद पक्षी उड़ पता है.''

नदीम बताते हैं, ''हर महीने दिल्ली फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को संस्था की ओर से एक रिपोर्ट भेजी जाती है. जिसमें पक्षियों की संख्या, बीमारी, इलाज की वजह सभी नंबर सहित लिखा होता है. यह तो एक नियमित प्रक्रिया है लेकिन सरकारी कागजों में कहीं यह नहीं लिखा है उसमें अलग से चाइनीज मांझे से घायल पक्षियों की संख्या लिखी जाए.''

सरकार से मदद की उम्मीद

दुनिया में पक्षियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऑपरेशन थिएटर तैयार करने के बाद भी वाइल्ड लाइफ़ संस्था के पास जगह का अभाव है. नदीम का मानना है कि अगर सरकार कुछ वर्षों को लिए एक भूमि का एक बड़ा हिस्सा लीज पर दे तो उनके लिए काम करना और आसान हो जाएगा. इस बाबत कई बार दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की. अब भी घर पर ही पक्षियों का इलाज किया जा रहा है जिसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत तक पक्षियों की सुविधा अनुसार जगह बनाई गई है.

पक्षियां
पक्षियां (ETV Bharat)

विश्व स्तर पर मिली पहचान

दिल्ली के वजीराबाद स्थित इस क्लिनिक में अब पेशेवर पशु चिकित्सक और स्टाफ मौजूद हैं. यहां घायल पक्षियों के ऑपरेशन से लेकर उनके पूरी तरह ठीक होकर आसमान में उड़ने तक की पूरी व्यवस्था है. मोहम्मद सऊद और नदीम शहजाद की कहानी के संघर्ष को विश्व स्तर पर सराहा गया. जिसके चलते दोनों की कहानी पर एक दो डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जिसका नाम 'ऑल दैट ब्रीथ्स' (All That Breathes) है. इसका निर्देशन शौनक सेन द्वारा 2022 की एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर हुआ था. उन पर बनी फिल्म को ऑस्कर और सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पुरस्कार व नामांकन मिले.

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Last Updated : August 15, 2026 at 7:59 AM IST

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