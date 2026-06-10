अमरोहा: ईरान को चंदा देने के आरोप में दो भाई सऊदी अरब में गिरफ्तार, परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार
जफर ने मार्च महीने में ईरानी दूतावास को 200 रियाल (करीब 5000 रुपये) की आर्थिक सहायता भेजी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 3:13 PM IST
अमरोहा: जिले के नौगावां सादात कस्बे के दो सगे भाइयों को सऊदी अरब में हिरासत में लिए जाने के बाद, उनके माता-पिता ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है. परिजनों का कहना है कि उनके बेटे मोहम्मद जफर और मोहम्मद राहिब पिछले करीब तीन महीनों से सऊदी की जेल में बंद हैं. गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों के बारे में परिजनों को को जानकारी उपलब्ध नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ी हुई है. परिवार ने अब विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है.
परिवार के मुताबिक, सऊदी पुलिस ने दोनों भाइयों को ईरान को आर्थिक सहायता भेजने के आरोप में हिरासत में लिया है. मोहम्मद रहीब और मोहम्मद जफर दोनों सऊदी अरब के दम्माम शहर में कार्यरत थे. मार्च महीने में जफर ने राहीब के मोबाइल फोन से भारत स्थित ईरानी दूतावास को 200 रियाल (करीब 5000 रुपये) की आर्थिक सहायता भेजी थी. जिसके बाद सऊदी सुरक्षा एजेंसियों ने मोहम्मद राहीब को 27 मार्च और मोहम्मद जफर को 30 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, तब से परिवार के लोगों को दोनों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है.
इस संबंध में भारतीय दूतावास की ओर परिवार को भेजे गए एक ई-मेल में बताया गया कि दोनों भारतीय नागरिकों को सुरक्षा संबंधी मामले में हिरासत में लिया गया है. दूतावास ने यह भी कहा कि मामले की विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है.
वहीं, मां फरजाना ने बताया कि उनका बड़ा बेटा मोहम्मद जफर पिछले दो सालों से सऊदी अरब में प्लंबर का काम कर रहा था. वह दूसरी बार रोजगार के सिलसिले में वहां गया था, जबकि एक साल पहले उसका छोटा भाई मोहम्मद राहिब भी अपने बड़े भाई के साथ सऊदी अरब गया था. दोनों भाई मेहनत-मजदूरी करके घर का खर्च चला रहे थे. उन्हीं की कमाई से परिवार का गुजारा हो रहा था.
फरजाना ने के मुताबिक, उनके पति हसन अब्बास पहले सऊदी अरब में काम करते थे, लेकिन सात वर्ष पहले एक दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी. ऑपरेशन के बाद वह पैरालाइज्ड हो गए और तब से बिस्तर पर हैं. पति हसन अब्बास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी पत्नी फरजाना पर है. घर की आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से दोनों बेटों के सहारे चल रही थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है.
फरजाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से अपने बेटों के बारे में जानकारी जुटाने की भावुक अपील की है. उन्होंने अपने बेटों की रिहाई के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की भी गुहार लगाई है. परिवार का कहना है कि उन्हें अपने बेटों की चिंता सता रही है. वह चाहते हैं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर परिवार को राहत दिलाए. फिलहाल पूरे परिवार की निगाहें सरकार और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर टिकी हुई है.
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