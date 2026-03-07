ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दो भाइयों की संदिग्ध मौत, कार में दम घुटने से मौत की आशंका

फरीदाबाद: फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के नवीन नगर चौकी इलाके में शुक्रवार को दो सगे भाइयों का शव एक बंद कार में मिला है. शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों ने जब देखा कि कार काफी समय से संदिग्ध अवस्था में खड़ी है, तो पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार खोला तो दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बिहार के रहने वाले थे मृतक: पुलिस की मानें तो दोनों मृतक भाइयों की पहचान कुंदन कुमार (44) और रंजन कुमार (38) के रूप में हुई है. कुंदन कुमार भारतीय सेना से रिटायर थे, जबकि उनका छोटा भाई रंजन कुमार एक पैर से दिव्यांग था. दोनों फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में साथ रहते थे. ये दोनों बिहार के छपरा जिले के मूल निवासी थे. कार में दम घुटने से मौत की आशंका (ETV Bharat)