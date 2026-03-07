फरीदाबाद में दो भाइयों की संदिग्ध मौत, कार में दम घुटने से मौत की आशंका
फरीदाबाद में दो सगे भाइयों की संदिग्ध मौत हो गई है. दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है.
Published : March 7, 2026 at 5:27 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के नवीन नगर चौकी इलाके में शुक्रवार को दो सगे भाइयों का शव एक बंद कार में मिला है. शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों ने जब देखा कि कार काफी समय से संदिग्ध अवस्था में खड़ी है, तो पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार खोला तो दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
बिहार के रहने वाले थे मृतक: पुलिस की मानें तो दोनों मृतक भाइयों की पहचान कुंदन कुमार (44) और रंजन कुमार (38) के रूप में हुई है. कुंदन कुमार भारतीय सेना से रिटायर थे, जबकि उनका छोटा भाई रंजन कुमार एक पैर से दिव्यांग था. दोनों फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में साथ रहते थे. ये दोनों बिहार के छपरा जिले के मूल निवासी थे.
दम घुटने से मौत की आशंका: इस पूरे मामले में नवीन नगर चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि, "प्रारंभिक जांच में यह संदेह जताया जा रहा है कि दोनों भाइयों की मौत कार के अंदर दम घुटने से हुई. कार करीब 10 बजे से सड़क पर खड़ी थी. दोनों मृतक अंदर में पाए गए."
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा: चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ने आगे कहा कि, "पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल पाएगा, पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है."
पुलिस की जांच जारी: फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि दोनों भाइयों की मौत के पीछे कोई और वजह तो नहीं थी.
ये भी पढ़ें: हरियाणा में हड़ताल पर धरती के "भगवान"! अस्पतालों में इलाज ना मिलने पर मरीज़ परेशान