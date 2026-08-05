ETV Bharat / state

पारिवारिक झगड़े के बाद भाग रहे थे दो भाई, जनशताब्दी की चपेट में आए, 18 साल के कबीर की मौत

कोटा: यहां के रेलवे जंक्शन पर दो भाई जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका हाथ कट गया है और सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं. दोनों भाई अपने परिवार के साथ प्लेटफार्म पर मौजूद थे, लेकिन परिवार में आपसी झगड़ा हो गया, जिसके चलते दोनों प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 के बीच आ गए. इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर 4 पर जनशताब्दी ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में दोनों आ गए. घटना के बाद आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने तत्काल मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान देर रात बड़े भाई की मौत हो गई.

जीआरपी थाना अधिकारी अनिल देवल ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार को हुई. उस समय मृतक और घायल के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी. मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था. उसके बाद उसके शव की शिनाख्त परिजनों ने की है. मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर के नई बस्ती सुवासरा निवासी 18 वर्षीय कबीर सोलंकी के रूप में हुई है, जबकि उसका 16 वर्षीय भाई कालू गंभीर रूप से घायल है, जिसका हाथ कट गया है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.