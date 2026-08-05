पारिवारिक झगड़े के बाद भाग रहे थे दो भाई, जनशताब्दी की चपेट में आए, 18 साल के कबीर की मौत
घटना के समय दोनों भाइयों के साथ उनके चाचा, बुआ के भाई और अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आ सका.
Published : August 5, 2026 at 2:30 PM IST
कोटा: यहां के रेलवे जंक्शन पर दो भाई जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका हाथ कट गया है और सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं. दोनों भाई अपने परिवार के साथ प्लेटफार्म पर मौजूद थे, लेकिन परिवार में आपसी झगड़ा हो गया, जिसके चलते दोनों प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 के बीच आ गए. इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर 4 पर जनशताब्दी ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में दोनों आ गए. घटना के बाद आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने तत्काल मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान देर रात बड़े भाई की मौत हो गई.
जीआरपी थाना अधिकारी अनिल देवल ने बताया कि दुर्घटना मंगलवार को हुई. उस समय मृतक और घायल के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी. मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था. उसके बाद उसके शव की शिनाख्त परिजनों ने की है. मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर के नई बस्ती सुवासरा निवासी 18 वर्षीय कबीर सोलंकी के रूप में हुई है, जबकि उसका 16 वर्षीय भाई कालू गंभीर रूप से घायल है, जिसका हाथ कट गया है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.
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आरपीएफ कोटा के निरीक्षक सीएस डाबर ने बताया कि घटना के समय दोनों लड़कों के साथ उनके चाचा, बुआ के भाई और अन्य रिश्तेदार भी मौजूद थे. आपसी झगड़े के बाद दोनों भाग रहे थे, तभी यह हादसा हो गया, जिसके कारण कोई तुरंत उन्हें बचाने नहीं आ सका.