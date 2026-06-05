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बिलासपुर में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की गई जान, जगदलपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक चालक की मौत

छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को अलग-अलग हादसों में 3 की जान चली गई, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई

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छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को अलग-अलग हादसों में 3 की जान चली गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 8:54 PM IST

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बिलासपुर/जगदलपुर: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हादसे का वार रहा. एक तरफ बिलासपुर जिले में तालाब में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई. वहीं जगदलपुर में भी नेशनल हाईवे पर सड़क हादास हुआ जिसमें बाइक चालक की मौत हो गई.

बिलासपुर की घटना

सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम नरगोड़ा के लुदियापारा में शुक्रवार को एक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, नरगोड़ा निवासी किशोर कुमार खरे के पुत्र ऋषभ कुमार खरे और रितेश कुमार खरे सुबह करीब 8 बजे अपने साथी निहाल के साथ गांव के नए तालाब में नहाने गए थे. नहाते समय दोनों भाई गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उनके साथ मौजूद निहाल घबराकर तत्काल गांव पहुंचा और परिजनों को घटना की सूचना दी.

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बिलासपुर में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की गई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेस्क्यू किया गया लेकिन...

सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण दौड़ते हुए तालाब पहुंचे. जोगीराम सूर्यवंशी सहित अन्य ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दोनों मासूमों की सांसें थम चुकी थीं. घटना की जानकारी मिलते ही सीपत पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों बच्चों के शव परिजनों को सौंप दिए गए.

दादा के दशकर्म के कुछ दिन बाद ही हादसा

परिजनों के अनुसार रविवार को मासूम बच्चों के दादा का दशकर्म कार्यक्रम था. इसी वजह से बच्चों के पिता, जो रोजी-रोटी कमाने के लिए दिल्ली में रहते हैं, गुरुवार सुबह ही अपने परिवार के साथ गांव लौटे थे. परिवार अभी दशकर्म के बाद के माहौल से उबर भी नहीं पाया था कि शुक्रवार सुबह दोनों मासूम भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई. एक ही सप्ताह में परिवार पर दोहरी त्रासदी टूट पड़ी.

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जगदलपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक चालक की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में नहीं थम रहे सड़क हादसे

नेशनल हाईवे-63 पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा शाम करीब 4:30 बजे तोकापाल स्थित पेट्रोल पंप के सामने हुआ. जहां तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. मृतक की पहचान अनिल बघेल निवासी पखनार, विकासखंड दरभा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अनिल किसी कार्य से तोकापाल की ओर आया था. दुर्घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है.

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