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ट्यूशन से लौट रहे दो सगे भाइयों को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत के बाद ग्रामीणों का पुलिस पर पथराव

पटना में दर्दनाक सड़क हादसे में दो मासूम सगे भाइयों की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में भारी बवाल मच गया.

Road Accident In Patna
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 16, 2026 at 11:19 AM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना के मसौढ़ी अनुमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो मासूम सगे भाइयों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. यह घटना भगवानगंज थाना क्षेत्र के खैनिया गांव में हुई, जहां ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे दो बच्चों को बेलगाम ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया.

ट्यूशन पढ़कर लौट रहे थे बच्चे : मृत बच्चों की पहचान खैनिया गांव निवासी मोहम्मद जुबैद के पुत्र मो. अरशद आलम (10 साल) और अनश आलम (8 साल) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों भाई ट्यूशन पढ़कर सड़क किनारे से पैदल अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और दोनों को रौंदते हुए निकल गया.

Patna road accident two children died returning from tuition
हादसे के बाद इलाके में हंगामा (ETV Bharat)

परिजनों का रो-रोकर हो रहा बुरा हाल : हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था. स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को आनन-फानन में इलाज के लिए ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम दोड़ दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया. मृतकों के पिता मोहम्मद जुबैद और मां साजिया का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का कहना है कि उनके यही दो बेटे थे, जो उनके घर के चिराग थे.

''हमारे घर के यही दो चिराग थे, अब बुझ गए. हम ईद कैसे मनाएंगे? इन बच्चों के लिए न जाने कितने सपने देखे थे. अब सब खत्म हो गया.''- मोहम्मद जुबैद, मृतकों के पिता

हादसे के बाद हंगामा : घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर घंटों हंगामा किया. लोगों ने ईंट से लदे ट्रैक्टर को बीच सड़क पर रोक दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना मिलने पर भगवानगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ का गुस्सा देखकर माहौल और भड़क गया. आरोप है कि पुलिसकर्मी मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया. इसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर से ईंट निकालकर पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिया और पुलिस को वहां से पीछे हटना पड़ा. स्थिति बिगड़ते देख आसपास के कई थानों की पुलिस को बुलाया गया.

Patna road accident two children died returning from tuition
पटना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर (ETV Bharat)

घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे : घटना की सूचना मिलते ही सहायक पुलिस अधीक्षक कोमल मीणा भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. वहीं देवरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया.

''यह बेहद हृदय विदारक घटना है.एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की जान चली गई. लापरवाह ट्रैक्टर चालक को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ईद का त्योहार था, लेकिन इस परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं.''- प्रीति कुमारी, देवरिया पंचायत की मुखिया

हादसे के बाद चालक मौके से फरार : पुलिस के मुताबिक, ट्रैक्टर की टक्कर से दो बच्चों की मौत हुई है. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद खैनिया गांव में शोक और गुस्से का माहौल है. स्थामिय लोगों का मांग है कि परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए.

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