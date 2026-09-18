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बड़े भाई की चिता ठंडी भी नहीं हुई कि छोटे ने तोड़ा दम...दो माह पहले हार्ट अटैक से गई थी तीसरे भाई की जान

झालावाड़ के ल्हास गांव की एक मां ने महज दो महीने में खोये अपने तीनों बेटे.

Aklera Hospital in Jhalawar district
झालावाड़ जिले का अकलेरा अस्पताल (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 4:54 PM IST

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झालावाड़: जिले के अकलेरा उपखंड के ल्हास गांव में एक ही दिन दो सगे भाइयों की अचानक मौत ने शोक की लहर दौड़ा दी. एक भाई की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. परिवार उसका अंतिम संस्कार कर घर लौटा ही था कि कुछ देर बाद दूसरे भाई की तबीयत बिगड़ गई. उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इससे पूरे गांव के बाशिंदे स्तब्ध रह गए. दो माह पहले इनके तीसरे भाई की हार्ट अटैक से मौत हुई थी.

गांव के पूर्व सरपंच कालूराम मीणा ने बताया कि मांगीलाल जाटव की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. इससे परिवार में मातम छा गया. परिजनों ने मांगीलाल का अंतिम संस्कार किया और भारी मन से घर लौटे. परिवार का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ. अंतिम संस्कार से लौटने के बाद मांगीलाल के छोटे भाई रामबिलास जाटव की भी अचानक तबीयत बिगड़ गई. वह बाइक से गिर पड़ा और परिजन उसे अकलेरा अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.एक ही दिन दो भाइयों की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई.

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दो माह पहले एक भाई की हार्ट अटैक से मौत: पूर्व सरपंच मीणा ने बताया कि दो महीने पहले इसी परिवार के तीसरे भाई चेनसिंह जाटव की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी. तीनों भाई खेती तथा कारीगर का काम करते थे. मांगीलाल जाटव घर के सबसे बड़े बेटे थे. उनकी मां पर तीन बेटों को खोने से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिवार में मां के अलावा मांगीलाल एवं चेन सिंह की पत्नियां और उनकी दो—दो संतानें तथा रामबिलास की पत्नी हैं.

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दो माह में तीन भाइयों की मौत
DEATHS OF 2 BROTHER IN SINGLE DAY
THIRD BROTHER LOST LIFE 2 MONTH AGO
एक दिन में दो भाइयों की मौत
THREE BROTHERS DIE IN TWO MONTHS

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