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बड़े भाई की चिता ठंडी भी नहीं हुई कि छोटे ने तोड़ा दम...दो माह पहले हार्ट अटैक से गई थी तीसरे भाई की जान

झालावाड़: जिले के अकलेरा उपखंड के ल्हास गांव में एक ही दिन दो सगे भाइयों की अचानक मौत ने शोक की लहर दौड़ा दी. एक भाई की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. परिवार उसका अंतिम संस्कार कर घर लौटा ही था कि कुछ देर बाद दूसरे भाई की तबीयत बिगड़ गई. उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इससे पूरे गांव के बाशिंदे स्तब्ध रह गए. दो माह पहले इनके तीसरे भाई की हार्ट अटैक से मौत हुई थी.

गांव के पूर्व सरपंच कालूराम मीणा ने बताया कि मांगीलाल जाटव की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. इससे परिवार में मातम छा गया. परिजनों ने मांगीलाल का अंतिम संस्कार किया और भारी मन से घर लौटे. परिवार का दुख यहीं खत्म नहीं हुआ. अंतिम संस्कार से लौटने के बाद मांगीलाल के छोटे भाई रामबिलास जाटव की भी अचानक तबीयत बिगड़ गई. वह बाइक से गिर पड़ा और परिजन उसे अकलेरा अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.एक ही दिन दो भाइयों की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई.

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