लक्सर हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, पासपोर्ट बनवाने जा रहे दो भाइयों की मौत

21 वर्षीय साकिब और 19 वर्षीय वासिक की बाइक को सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मारी, दोनों डंपर के नीचे आ गए

LAKSAR HARIDWAR ACCIDENT
हरिद्वार में हादसा (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 27, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र स्थित लक्सर हरिद्वार मार्ग पर आज गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां एक डंपर के नीचे आने से दो युवकों की मौत हो गई. मृतक युवकों के नाम साकिब और वासिक हैं. दोनों सगे भाई हैं और बाइक से जाते वक्त डंपर के नीचे कुचलकर दोनों भाइयों की एक साथ मौत हो गई. मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है.

हरिद्वार में दो भाइयों की सड़क हादसे में मौत: पुलिस के मुताबिक दोनों भाई गुरुवार सुबह बाइक से पासपोर्ट के काम से घर से निकले थे. जैसे ही दोनों भाई जियापोता गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई. टक्कर लगते ही दोनों भाई बीच सड़क पर गिर पड़े. तभी पीछे से आ रहा डंपर सड़क पर पड़े भाइयों के ऊपर चढ़ गया. डंपर चढ़ते ही दोनों भाइयों की कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

हादसे के बाद फरार हुआ डंपर चालक: हादसा होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर पड़े शवों को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. वहीं हादसा होते ही डंपर चालक मौके से फरार हो गया.

फरार डंपर चालक को तलाश रही है पुलिस: कनखल थाने में तैनात एसएसआई सतेंद्र भंडारी ने बताया कि-

दोनों भाइयों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है. चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा.
-सतेंद्र भंडारी, एसएसआई-

पासपोर्ट बनवाने के लिए घर से निकले थे दोनों भाई: पुलिस के मुताबिक 21 वर्षीय साकिब और 19 वर्षीय वासिक दोनों कटारपुर गांव के रहने वाले थे. दोनों भाई पासपोर्ट बनवाने के काम से घर से निकले थे. इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गए. दोनों भाइयों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है. फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है.
