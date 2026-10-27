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बरेली में बाइक की टक्कर में दो सगे भाइयों की मौत, घर में कोहराम

बाइक की टक्कर में दो सगे भाइयों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली/लखीमपुर/कासगंज: बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई. दोनों भाई बाइक से स्कूल जा रहे थे, तभी अलीगंज रोड पर सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइक से भिड़ंत हो गई, हादसे में यशनुर और हम्माद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



सिरौली थाना प्रभारी रोहित सिंह के अनुसार, सूचना मिलते ही सिरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे में घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. इस हादसे से दोनों बच्चों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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