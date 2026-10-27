बरेली में बाइक की टक्कर में दो सगे भाइयों की मौत, घर में कोहराम
लखीमपुर में 75 वर्षीय महिला की ट्रक की चपेट में आने से मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:13 PM IST
बरेली/लखीमपुर/कासगंज: बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई. दोनों भाई बाइक से स्कूल जा रहे थे, तभी अलीगंज रोड पर सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइक से भिड़ंत हो गई, हादसे में यशनुर और हम्माद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
सिरौली थाना प्रभारी रोहित सिंह के अनुसार, सूचना मिलते ही सिरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे में घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है. इस हादसे से दोनों बच्चों के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
ट्रक की चपेट में आने से 75 वर्षीय भगौता देवी की मौत:
लखीमपुर के पलिया-भीरा मार्ग पर बने गहरे गड्ढे में स्कूटी के गिरने से सवार 75 वर्षीय भगौता देवी ट्रक की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. कोतवाली प्रभारी शिव जी दुबे के अनुसार, चम्बरबोझ गांव की रहने वाली भगौता देवी स्कूटी पर सवार होकर अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में बोझवा जा रही थीं.
स्कूटी एक किशोरी चला रही थी. जैसे ही उनकी स्कूटी पलिया-भीरा मार्ग पर पहुंची, वहां बनी अधूरी पुलिया के गहरे गड्ढे में अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे भगौता देवी सीधे सड़क पर जा गिरीं और पीछे से आ रही ट्रक की चपेट में आ गईं. सुचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को वाहन सहित हिरासत में ले लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
कासगंज में सड़क हादसा, महिला की मौत:
कासगंज मार्ग पर कलेक्ट्रेट के सामने एक सड़क हादसे में 27 दिन के नवजात की मां कुंती देवी की मौत हो गई, जबकि मासूम और उसका मामा गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हृदयविदारक घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मृतका कुंती पिछले दो वर्षों से सोरों कोतवाली क्षेत्र के गांव हुसैनपुर अपने मायके में ही रह रही थी. मंगलवार को उनकी 27 दिन के नवजात पुत्र विराट की तबियत खराब हो गई. बच्चे को डॉक्टर से दिखाने के लिए कुंती अपने भाई प्रदीप के साथ बाइक पर सवार होकर कासगंज जा रहीं थीं.
जैसे ही उनकी बाइक सोरों कोतवाली क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के सामने पहुंची, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में कुंती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नवजात शिशु विराट और मामा प्रदीप दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
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