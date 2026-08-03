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बिहार में पांच फीट लंबे करैत का कहर, डंसने से 2 भाइयों की मौत

बिहार में पांच फीट लंबे करैत सांप के डंसने से फूस के घर में सो रहे दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

TWO BROTHERS DIED IN GAYA
सांप के काटने से भाइयों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 10:28 AM IST

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गया: बिहार के गया जिले के अतरी प्रखंड अंतर्गत मिसिर बिगहा गांव में सांप के डसने का मामला सामने आया है. फूस के घर में जमीन पर चटाई बिछाकर सो रहे दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. कृष्ण मांझी के नौ वर्षीय पुत्र लिटिल कुमार और चौथी मांझी के 11 वर्षीय पुत्र बुद्धू कुमार को विषैले सांप ने काट लिया. पांच फुट लंबे करैत सांप के दंश से दोनों बच्चों की मौत हो गई.

सोते समय सांप ने डसा: घर में सोए हुए दोनों भाई रात के अंधेरे में इस हमले के शिकार बने. विषधर सांप फूस के घर में घुस आया और सोई हुई अवस्था में दोनों को डस लिया. परिवार के अनुसार यह घटना रविवार को अहले सुबह के आसपास हुई.

TWO BROTHERS DIED IN GAYA
गया में दो भाइयों की मौत (ETV Bharat)

झाड़-फूंक से इलाज में हुई देरी: सांप के काटने के बाद परिजनों ने तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने के बजाय झाड़-फूंक करवाने का फैसला लिया. इससे काफी समय बर्बाद हो गया. जब बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया.

रास्ते और अस्पताल में हुई मौत: लिटिल कुमार की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हो गई. वहीं 11 वर्षीय बुद्धू कुमार की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई. दोनों बच्चों को समय पर एंटी-वेनम या उचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकी

TWO BROTHERS DIED IN GAYA
परिजनों में मचा कोहराम (ETV Bharat)

चाची कर रही थी अनाथ लिटिल की देखभाल: लिटिल कुमार अनाथ था. उसकी मां दूसरी शादी कर चली गई थी और पिता अचानक लापता हो गए थे. चाची मारो देवी उसे अपने बेटे की तरह पाल-पोस रही थीं. मारो देवी ने बताया कि फूस के घर में अचानक सांप घुस आया और सोए हुए दोनों बच्चों को काट लिया.

"हम लोगों का फूस का घर है. अचानक विषैला सांप घर में घुसा और सोए हुए दोनों बच्चों को काट लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. लिटिल हमारा भतीजा था लेकिन उसे भी अपने बेटे की तरह पाल रहे थे."- मारो देवी, मृतक की मां

परिजनों में मचा कोहराम: दोनों मासूमों की मौत के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजन रो-रोकर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं. घटना के बाद ग्रामीणों ने उस सांप को मार दिया. यह घटना ग्रामीणों के लिए चेतावनी बन गई है. फूस के घरों और जमीन पर सोने की प्रथा वाले इलाकों में सांप के खतरे को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है.

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