करंट लगने से 2 भाइयों की मौत, मां गंभीर हालत में उदयपुर रेफर

डूंगरपुर में खेत में पानी भरते समय करंट लगने से दो भाइयों की मौत हो गई.

Two Died In Dungarpur
पुलिस थाना आसपुर (Etv Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
डूंगरपुर: जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के रामा टांडा गांव में खेत में ट्यूबवेल से पानी भरते समय डीपी में करंट से दो भाइयों और उनकी मां को करंट लग गया. इस हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई, जबकि मां को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है.

आसपुर डीएसपी हनुवंत सिंह भाटी ने बताया कि रामा टांडा गांव निवासी 24 वर्षीय राहुल और 23 वर्षीय दिनेश बंजारा अपनी मां के साथ घर के पास रात को खेत में पानी भर रहे थे. इस दौरान खेत में लगे डीपी के पास तीनों को करंट लग गया. करंट लगने के बाद तीनों बेसुध होकर खेत में ही गिर गए. परिजनों ने उन्हें उठाकर आसपुर अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया. मां की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया.

पढ़ें: आरसीसी छत भरते समय करंट की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत, एक घायल

सूचना मिलने पर पुलिस आसपुर अस्पताल पहुंची, जहां परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. परिजनों का कहना है कि खेत में लगे डीपी को हटाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके चलते यह हादसा हुआ. परिजन अब दोनों शवों को पावर हाउस ले जाने की मांग पर अड़े हैं, जबकि पुलिस उन्हें समझाइश दे रही है.

