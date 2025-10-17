ETV Bharat / state

करंट लगने से 2 भाइयों की मौत, मां गंभीर हालत में उदयपुर रेफर

डूंगरपुर: जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के रामा टांडा गांव में खेत में ट्यूबवेल से पानी भरते समय डीपी में करंट से दो भाइयों और उनकी मां को करंट लग गया. इस हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई, जबकि मां को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है.

आसपुर डीएसपी हनुवंत सिंह भाटी ने बताया कि रामा टांडा गांव निवासी 24 वर्षीय राहुल और 23 वर्षीय दिनेश बंजारा अपनी मां के साथ घर के पास रात को खेत में पानी भर रहे थे. इस दौरान खेत में लगे डीपी के पास तीनों को करंट लग गया. करंट लगने के बाद तीनों बेसुध होकर खेत में ही गिर गए. परिजनों ने उन्हें उठाकर आसपुर अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया. मां की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया.