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साहिबगंज: नहाने के दौरान डूबे दो भाई, दोनों की मौत

साहिबगंज में गंगा नदी में नहाने के दौरान दो भाईयों की डूबकर मौत हो गई.

TWO BROTHERS DIED IN GANGA RIVER
नदी किनारे जमा लोग (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 7:10 PM IST

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साहिबगंज: जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के सरकंडा निवासी सेंटु चौरसिया के दोनों बेटे आठ वर्षीय आर्यन कुमार तथा छह वर्षीय राघव कुमार का शव शुक्रवार को गंगा नदी से बरामद हुआ है. शव मिलने की सूचना के बाद गंगा तट पर हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और घटना पर दुःख प्रकट किया. वहीं राजमहल थाना के एएसआई सिकंदर तिर्की पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

शव देखने के लिए उमड़ पड़ी भीड़

थाना प्रभारी हसनैन अंसारी की मौजूदगी में गंगा नदी में मछली मारने के जाल से काफी खोजबीन की गई लेकिन रात में शव नहीं मिला. शुक्रवार दोपहर गंगा नदी में शव पानी पर तैरता हुआ देखा गया. शव मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई और शव देखने के लिए गंगा तट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इसके बाद दूसरे बच्चे का शव भी गोताखोरों के माध्यम से खोजा जाने लगा. कुछ देर में ही शव को गंगा नदी से बाहर निकाल लिया गया. शव देखते ही बच्चे की मां प्रियंका देवी, पिता सेंटू चौरसिया, नाना, नानी, मामा, मामी सभी रोने लगे. मां प्रियंका देवी और नानी शव से लिपटकर रो रही थी.

मां ने क्या कहा?
बच्चे की मां प्रियंका देवी ने बताया कि उनका बेटा आर्यन कुमार एवं राघव कुमार गुरुवार की दोपहर से घर पर नहीं थे. कई घंटे तक जब वह घर नहीं आए तो उसकी खोजबीन शुरू हुई. काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिल रहा था. एक शख्स ने शाम छह बजे गंगा नदी के तट पर बच्चे की चप्पल और कपड़ा मिलने की सूचना दी, जो बेटे के थे.

यूडी केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है. प्राप्त साक्ष्य को देखते हुए लगता है कि बच्चे गंगा स्नान करने आए थे. पोस्टमार्टम कराकर परिजन को शव सुपूर्द कर दिया गया है. बच्चे की मां का बयान लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है: हसनैन अंसारी, थाना प्रभारी, राजमहल

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गंगा नदी में डूबे दो भाई
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