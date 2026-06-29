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अनगड़ा में दो सगे भाइयों की कुएं में डूबकर मौत, शुरुआती जांच में सामने आई अलग कहानी

रांचीः राजधानी रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के चन्द्राटोली गांव में सोमवार को हुई दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. कुएं में डूबने से दो सगे भाइयों, 42 वर्षीय सुखराम मुंडा और 35 वर्षीय विनोद मुंडा की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है.

स्थानीय लोगों के हिसाब से मौत की वजह

स्थानीय लोगों के मुताबिक, विनोद मुंडा कुएं से पानी निकालने गया था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में गिर गया. छोटे भाई को डूबता देख बड़े भाई सुखराम मुंडा ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी. बताया जाता है कि सुखराम ने विनोद को पानी के ऊपर तक खींच भी लिया लेकिन कुएं में पानी अधिक होने के कारण वह उसे बाहर नहीं निकाल सके. आखिरकार दोनों भाइयों की डूबने से मौत हो गई.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

ग्रामीणों का कहना है कि यह कुआं दो वर्ष पहले मनरेगा योजना के तहत बनाया गया था लेकिन अब तक उस पर सुरक्षा के लिए मुंडेर नहीं बनाई गई थी. घटना की सूचना मिलने पर अनगड़ा थाना प्रभारी गौतम रजवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया.

पुलिस की शुरुआती जांच में मौत का कारण कुछ और