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अनगड़ा में दो सगे भाइयों की कुएं में डूबकर मौत, शुरुआती जांच में सामने आई अलग कहानी

रांची के अनगड़ा में कुएं में डूबने से दो शख्स की मौत हो गयी है.

Two brothers died after drowning in well in Angada of Ranchi
घटनास्थ्ल की तस्वीर (अनगड़ा, रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 29, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के चन्द्राटोली गांव में सोमवार को हुई दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. कुएं में डूबने से दो सगे भाइयों, 42 वर्षीय सुखराम मुंडा और 35 वर्षीय विनोद मुंडा की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है.

स्थानीय लोगों के हिसाब से मौत की वजह

स्थानीय लोगों के मुताबिक, विनोद मुंडा कुएं से पानी निकालने गया था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में गिर गया. छोटे भाई को डूबता देख बड़े भाई सुखराम मुंडा ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी. बताया जाता है कि सुखराम ने विनोद को पानी के ऊपर तक खींच भी लिया लेकिन कुएं में पानी अधिक होने के कारण वह उसे बाहर नहीं निकाल सके. आखिरकार दोनों भाइयों की डूबने से मौत हो गई.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

ग्रामीणों का कहना है कि यह कुआं दो वर्ष पहले मनरेगा योजना के तहत बनाया गया था लेकिन अब तक उस पर सुरक्षा के लिए मुंडेर नहीं बनाई गई थी. घटना की सूचना मिलने पर अनगड़ा थाना प्रभारी गौतम रजवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया.

पुलिस की शुरुआती जांच में मौत का कारण कुछ और

हालांकि, थाना प्रभारी गौतम रजवार ने बताया कि शुरुआती जांच में एक अलग पहलू सामने आया है. उनके अनुसार, दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसी दौरान विनोद मुंडा कथित तौर पर आक्रोश में आकर कुएं में कूद गया. भाई को डूबता देख सुखराम भी उसे बचाने के लिए कुएं में उतर गया लेकिन गहरे पानी की वजह से दोनों डूब गए.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना 29 जून की सुबह 5 से 6 बजे के बीच की है. इसी दौरान स्थानीय मुखिया का फोन आया था. थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक इस बाबत परिवार की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

इधर, पूर्व मुखिया मधुसूदन मुंडा ने पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा देने की मांग की है. गांव में इस दर्दनाक घटना के बाद शोक का माहौल है और लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.

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