ETV Bharat / state

सिरमौर में दर्दनाक हादसा, छोटे भाई को बचाने खड्ड में कूदा बड़ा भाई, दोनों की मौत

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. संगड़ाह उपमंडल की नौहराधार तहसील के देवामानल गांव में खड्ड में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि छोटा भाई अचानक खड्ड में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए बड़ा भाई भी पानी में कूद पड़ा. हालांकि तेज बहाव के कारण दोनों मासूमों की जान नहीं बच सकी. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

पशु चराने गए थे दोनों भाई

जानकारी के अनुसार, 8 वर्षीय आयन और उसका 9 वर्षीय बड़ा भाई अभिनव गांव के पास जंगल में अपनी बकरियां और बैल चराने गए थे. इसी दौरान खेलते समय आयन का पैर फिसल गया और वह खड्ड में जा गिरा. छोटे भाई को पानी में गिरता देख अभिनव ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए खड्ड में छलांग लगा दी. बताया जा रहा है कि अभिनव बोलने और सुनने में असमर्थ था, जिसके कारण वह मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सका. देखते ही देखते दोनों भाई पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए.

घटना की जानकारी मिलने पर बच्चों के पिता मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों मासूम पानी में बह चुके थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस थाना संगड़ाह की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.