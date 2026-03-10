ETV Bharat / state

ट्रेन से कटकर दो भाइयों की मौत, पटरी पार कर खेत जा रहे थे.. भीषण कोहरे के चलते हादसा

कैमूर में घने कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौत, खेत पर जाने के दौरान हुआ हादसा. पढ़ें-

kaimur Two brothers died
ट्रेन से कटकर दो भाइयों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 10, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरेज गांव के समीप एक बड़ा हादसा हुआ है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन और मुठानी स्टेशन के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) ट्रैक पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे घने कुहासे के कारण दो सगे भाइयों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई.

खेत जाने के दौरान हुआ हादसा: मृतकों की पहचान 24 वर्षीय प्रिंस कुमार और 22 वर्षीय रोहित कुमार के रूप में हुई है. दोनों मदन साह के पुत्र हैं और बरेज गांव के निवासी हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों भाई सुबह खेत घूमने के लिए घर से निकले थे. रेलवे ट्रैक के एक तरफ गांव और दूसरी तरफ खेती होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों और किसानों का यहां रोजाना आना-जाना लगा रहता है.

ट्रेन से कटकर दो भाइयों की मौत (ETV Bharat)

कैसे हुआ हादसा?: मृतक के भाई राजकुमार ने बताया कि आज सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता बहुत कम थी, जिसके चलते दोनों भाई तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन को देख नहीं पाए और उसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद ट्रैक पर खून से सनी हालत देख परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया.

"दो भाई का ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है. वो सुबह खेत की ओर जा रहे थे, उसी दौरान कोहरे की वजह से उन्हें सामने आती हुई ट्रेन नहीं दिखी और वो उसकी चपेट में आ गये."-राजकुमार, मृतक का भाई

kaimur Two brothers died
ट्रेन से कटकर दो भाइयों की मौत (ETV Bharat)

ग्रामीणों की मांग- अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण: हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पार करने की समस्या पर गहरा आक्रोश जताया है. उन्होंने मांग की है कि बरेज गांव के पास रेलवे ट्रैक पर अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना सैकड़ों लोग ट्रैक पार करके खेतों में जाते हैं, लेकिन कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं होने से जान का खतरा बना रहता है.

पुलिस और आरपीएफ की मौके पर मौजूदगी: सूचना मिलते ही आरपीएफ (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स) और मोहनिया पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई. आरपीएफ के जवान एस.के. पांडेय ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तो पाया कि दोनों सगे भाई हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया.

"सूचना मिली थी कि बरेज गांव के पास ट्रेन से कटकर दो लोगों की मौत हो गई है. जिसके बाद मौके पर पहुंचे तो पता चला कि दोनों सगे भाई है, फिलहाल कागजी प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा जा रहा है."- एसके.पाण्डेय, आरपीएफ

kaimur Two brothers died
कैमूर में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

परिवार में शोक की लहर: मदन साह के परिवार में इस घटना से गहरा शोक छा गया है. दोनों युवक परिवार के सहारे थे और उनकी अचानक मौत से परिजन सदमे में हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घने कोहरे के मौसम में ट्रेनों की रफ्तार और ट्रैक क्रॉसिंग की अनियंत्रित स्थिति कई बार ऐसी घटनाओं को न्योता देती है

ये भी पढ़ें-

महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दो यात्रियों की मौत, सीट लेने की होड़ में गई जान

बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दो की मौत, मारे गए दोनों नर्सिंग स्टूडेंट्स केरल के

'वंदे भारत से कटकर नहीं हुई थी 4 बच्चों की मौत.. ठेकेदार ने मारा था', घायल का आरोप

TAGGED:

TWO BROTHERS HIT BY TRAIN
HIT BY TRAIN IN MOHANIA KAIMUR
कैमूर में दो भाइयों की मौत
ACCIDENT IN KAIMUR
KAIMUR TWO BROTHERS DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.