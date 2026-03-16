अलवर: दादी से मिलकर लौटते समय नहाने को जोहड़ में उतरे, दो भाइयों की डूबने से मौत
लक्ष्मणगढ़ के रसूलपुर की घटना. दोनों बच्चे बेर तोड़ने पहुंचे तो मजदूरों ने भगा दिया, फिर जोहड़ में उतरे और गहराई में समा गए.
Published : March 16, 2026 at 7:09 PM IST
अलवर: जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के रसूलपुर के जोहड़ में दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई. दोनों के शव सोमवार को बड़ी मशक्कत के बाद जोहड़ से बाहर निकाले जा सके. दोनों बच्चे रविवार को घर से दादी से मिलने खेत गए थे. दादी से मिलने के बाद नहाने पास के जोहड़ पहुंच गए. शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने बच्चों की तलाश की, लेकिन पता नहीं चला.
सोमवार को ग्रामीणों ने जोहड़ किनारे कपड़े देखे तो बच्चों के परिजनों व प्रशासन को सूचना दी. ग्रामीणों ने मशक्कत कर दोनों शव बाहर निकाले. सूचना मिलते ही अलवर में बैठक लेकर जयपुर रवाना हुए जिला प्रभारी डॉ. किरोड़ी लाल मीणा भी रसूलपुर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया. सरकार से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. मृतक दोनों बच्चे भाई थे, जिनका परिवार मजदूरी करता है.
लक्ष्मणगढ़ एसडीएम अर्चना चौधरी ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली कि रसूलपुर में जोहड़ में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई. पुलिस जाप्ते के साथ पहुंची. ग्रामीणों ने मशक्कत कर दोनों शव बाहर निकाले और शव लक्ष्मणगढ़ अस्पताल भिजवाए.
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बेर खाने गए तो भगा दिया: रसूलपुर निवासी पूरण बलाई के पुत्र मनीष बलाई (14) व संदीप बलाई (12) रविवार को अपने घर से जंगल में रह रही दादी से मिलने गए. दादी से मिलकर दोनों बच्चे पास के जोहड़ किनारे पेड़ से बेर तोड़कर खाने चले गए, लेकिन वहां गेहूं की कटाई कर रही महिला मजदूरों ने उन्हें भगा दिया. दोनों बच्चे मजदूरों से नजर बचाकर जोहड़ में नहाने उतर गए. शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाशा, लेकिन नहीं मिले. सोमवार को खेतों पर काम कर रहे मजदूरों को जोहड़ किनारे बच्चों के कपड़े देखे व परिजनों को सूचना दी. थोड़ी देर में वहां भीड़ हो गई. प्रशासन को सूचना दी. प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों की मदद से शव निकाले. बच्चों की मां एवं अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गांव में शोक की लहर फैल गई.
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