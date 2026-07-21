छोटे को देख बड़ा भाई भी पानी की डिग्गी में कूदा, डूबने से दोनों भाइयों की मौत
पाइपलाइन को ठीक करने के प्रयास में छोटा भाई राजदीप डिग्गी में गिर गया. उसे बचाने के लिए बड़ा भी कूद पड़ा.
Published : July 21, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 6:50 PM IST
श्रीगंगानगर : जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव 56 एनपी स्थित एक खेत में बनी सिंचाई डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों के शवों को डिग्गी से बाहर निकाला गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक दोनों भाइयों की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है. हादसे की खबर फैलते ही गांव 45 एनपी में शोक की लहर दौड़ गई.
एएसआई चुन्नीलाल पुलिस ने बताया गुरजीत सिंह और उसका छोटा भाई राजदीप सिंह खेत में कृषि कार्य कर रहे थे. इसी दौरान सिंचाई डिग्गी में लगी पाइपलाइन में तकनीकी खराबी आ गई. पाइपलाइन को ठीक करने के लिए राजदीप डिग्गी के पास गया, जहां संतुलन बिगड़ने से वह पानी में गिर गया. भाई को डूबता देख गुरजीत उसे बचाने के लिए तुरंत डिग्गी में कूद गया, लेकिन पानी अधिक गहरा होने के कारण वह भी बाहर नहीं निकल सका.
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पुलिस को गांव 56 एनपी में सिंचाई डिग्गी में दो युवकों के गिरने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. ग्रामीणों और गोताखोरों की सहायता से दोनों युवकों की तलाश शुरू की गई. काफी प्रयास के बाद दोनों के शव डिग्गी से बाहर निकाले गए. पुलिस ने दोनों शवों को रायसिंहनगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा.