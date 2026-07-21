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छोटे को देख बड़ा भाई भी पानी की डिग्गी में कूदा, डूबने से दोनों भाइयों की मौत

श्रीगंगानगर : जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव 56 एनपी स्थित एक खेत में बनी सिंचाई डिग्गी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों के शवों को डिग्गी से बाहर निकाला गया. सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक दोनों भाइयों की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है. हादसे की खबर फैलते ही गांव 45 एनपी में शोक की लहर दौड़ गई.

एएसआई चुन्नीलाल पुलिस ने बताया गुरजीत सिंह और उसका छोटा भाई राजदीप सिंह खेत में कृषि कार्य कर रहे थे. इसी दौरान सिंचाई डिग्गी में लगी पाइपलाइन में तकनीकी खराबी आ गई. पाइपलाइन को ठीक करने के लिए राजदीप डिग्गी के पास गया, जहां संतुलन बिगड़ने से वह पानी में गिर गया. भाई को डूबता देख गुरजीत उसे बचाने के लिए तुरंत डिग्गी में कूद गया, लेकिन पानी अधिक गहरा होने के कारण वह भी बाहर नहीं निकल सका.