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कन्नौज में करंट से दो भाइयों की मौत; हाईटेंशन लाइन की चपेट में आये, आइसक्रीम फैक्ट्री में कर रहे थे काम

जिला अस्पताल इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉ. रजत ने बताया कि दो लोगों को गंभीर अवस्था में लाया गया था.

अस्पताल में मौजूद परिजन
अस्पताल में मौजूद परिजन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:35 PM IST

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कन्नौज : जिले के गुरसहायगंज क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई. दोनों भाई आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहे थे. इसी दौरान फैक्ट्री के पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना से पूरे परिवार में मातम पसरा है.

जिला अस्पताल इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉ. रजत ने बताया कि दो लोगों को गंभीर अवस्था में लाया गया था. जब उनका परीक्षण किया गया तो वह मृत थे. घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी. जानकारी के अनुसार, गुरसहायगंज कस्बे के मूसर गांव निवासी सुमित कुमार (19) और शोभित कुमार कन्नौज के करणपुर गांव स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहे थे. काम के दौरान दोनों किसी तरह 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गए, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए.


घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस की मदद से दोनों भाइयों को जिला अस्पताल लेकर गए. चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. दो बेटों की एक साथ मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. पूरे क्षेत्र में इस हृदयविदारक घटना से शोक की लहर है.

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कन्नौज में दो भाइयों की मौत
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