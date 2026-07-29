ETV Bharat / state

कन्नौज में करंट से दो भाइयों की मौत; हाईटेंशन लाइन की चपेट में आये, आइसक्रीम फैक्ट्री में कर रहे थे काम

कन्नौज : जिले के गुरसहायगंज क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई. दोनों भाई आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहे थे. इसी दौरान फैक्ट्री के पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना से पूरे परिवार में मातम पसरा है.

जिला अस्पताल इमरजेंसी मेडिकल अफसर डॉ. रजत ने बताया कि दो लोगों को गंभीर अवस्था में लाया गया था. जब उनका परीक्षण किया गया तो वह मृत थे. घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी. जानकारी के अनुसार, गुरसहायगंज कस्बे के मूसर गांव निवासी सुमित कुमार (19) और शोभित कुमार कन्नौज के करणपुर गांव स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहे थे. काम के दौरान दोनों किसी तरह 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गए, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए.