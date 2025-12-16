ETV Bharat / state

दिल्ली के जाफराबाद में दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अस्पताल में मौत, पारिवारिक रंजिश का शक

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाला डबल मर्डर सामने आया है, जहां ऋषि कर्दम मार्ग की गली नंबर 17 के पास स्कूटी से जा रहे दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड फायरिंग की गई. घटना रात करीब 1.30 बजे के आसपास बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक इस वारदात में हमलावरों ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे. स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलियों की आवाज से पूरी गली थर्रा उठी.

दिल्ली पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद, उन्होंने पाया कि फैजल जिसकी उम्र 30 साल और उसका भाई नदीम 33 साल को JPC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाफराबाद पुलिस स्टेशन में सेक्शन 103(1)/3(5) BNS और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

परिवार ने बताया

मृतकों के बड़े भाई वसीम ने बताया कि वह ब्रह्मपुरी गली नंबर 21 में मां के साथ रहते हैं, जबकि उनकी दुकान सीलमपुर में है. रोज की तरह नदीम और फजिल उनसे मिलने स्कूटी पर आ रहे थे. जैसे ही वे ऋषि कर्दम मार्ग के पास पहुंचे, वहां मची भगदड़ देख वसीम को किसी परिचित ने बताया कि उनके भाइयों को गोली मारी गई है. मौके पर पहुंचने पर दोनों भाई जमीन पर लहूलुहान पड़े थे. वसीम और उसके दोस्तों ने आनन फानन में नदीम और फजिल को स्कूटी पर बैठाकर जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही नदीम दम तोड़ चुका था. डॉक्टरों ने प्रयास किया. मगर बहुत देर हो चुकी थी वसीम का कहना है कि नदीम को करीब 14 से 15 गोलियां मारी गई थीं, नदीम हैंडीकैप था, चलने फिरने में असमर्थ था और डाइपर तक बंधा हुआ था.