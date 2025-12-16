दिल्ली के जाफराबाद में दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अस्पताल में मौत, पारिवारिक रंजिश का शक
दिल दहला देने वाला डबल मर्डर: जाफराबाद में स्कूटी पर जा रहे दो भाइयों पर 30 राउंड फायरिंग की गई, दोनों की मौत
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाला डबल मर्डर सामने आया है, जहां ऋषि कर्दम मार्ग की गली नंबर 17 के पास स्कूटी से जा रहे दो सगे भाइयों पर ताबड़तोड फायरिंग की गई. घटना रात करीब 1.30 बजे के आसपास बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक इस वारदात में हमलावरों ने 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे. स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलियों की आवाज से पूरी गली थर्रा उठी.
दिल्ली पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद, उन्होंने पाया कि फैजल जिसकी उम्र 30 साल और उसका भाई नदीम 33 साल को JPC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाफराबाद पुलिस स्टेशन में सेक्शन 103(1)/3(5) BNS और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
परिवार ने बताया
मृतकों के बड़े भाई वसीम ने बताया कि वह ब्रह्मपुरी गली नंबर 21 में मां के साथ रहते हैं, जबकि उनकी दुकान सीलमपुर में है. रोज की तरह नदीम और फजिल उनसे मिलने स्कूटी पर आ रहे थे. जैसे ही वे ऋषि कर्दम मार्ग के पास पहुंचे, वहां मची भगदड़ देख वसीम को किसी परिचित ने बताया कि उनके भाइयों को गोली मारी गई है. मौके पर पहुंचने पर दोनों भाई जमीन पर लहूलुहान पड़े थे. वसीम और उसके दोस्तों ने आनन फानन में नदीम और फजिल को स्कूटी पर बैठाकर जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही नदीम दम तोड़ चुका था. डॉक्टरों ने प्रयास किया. मगर बहुत देर हो चुकी थी वसीम का कहना है कि नदीम को करीब 14 से 15 गोलियां मारी गई थीं, नदीम हैंडीकैप था, चलने फिरने में असमर्थ था और डाइपर तक बंधा हुआ था.
परिवार ने बुआ के बेटे पर जताया शक
वसीम का आरोप है कि इस सनसनीखेज कत्ल के पीछे उसकी सगी बुआ का बेटा असद कुरैशी है, जिसने सोमवार दोपहर फोन कर धमकी दी थी कि भाइयों को संभाल लो वरना ट्रेलर दिखाऊंगा. जब तक वसीम अस्पताल से लौटे, तब तक फजिल की भी मौत हो चुकी थी, जिसे 15 से 20 गोलियां मारे जाने की बात कही जा रही है. दोनों भाई जाफराबाद की कश्मीरी बिल्डिंग के पास रहते थे. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में दबिश दी जा रही है.
नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) का सेक्शन 103(1) सीधे हत्या की सज़ा से संबंधित है, जबकि पुराने आर्म्स एक्ट, 1959 के सेक्शन 3 और 5 (और संबंधित) हथियारों के लाइसेंस/प्रतिबंध और इस्तेमाल से संबंधित हैं, जिसमें सेक्शन 27 हथियारों के इस्तेमाल के लिए, खासकर मौत के मामले में, कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है. पुलिस ने यह भी बताया कि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जबकि मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.
