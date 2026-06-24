रास्ते में घेरकर दो भाइयों पर हमला, पैरों में लगी गोली...जानिए पूरा मामला
पुलिस को फायरिंग और लूट के आरोपों की सच्चाई में संदिग्ध लग रही है. सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.
Published : June 24, 2026 at 8:18 PM IST
धौलपुर: जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र में बसेड़ी मार्ग पर बाइक सवार दो सगे भाइयों पर हमला कर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है. घटना में दोनों भाइयों के पैरों में गोली लगी है. हमलावरों दोनों भाइयों से 7.50 लाख रुपए नकद भी लूट लिए. प्रारंभिक जांच में घटना को पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है.
नादनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि नादनपुर निवासी दोनों भाई श्याम शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा बुधवार को बाइक से बसेड़ी से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में कई बाइक सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि हमलावरों ने पहले दोनों भाइयों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की और बाद में फायरिंग कर दी. फायरिंग में दोनों भाइयों के पैरों में गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गए. घायल श्याम शर्मा ने बताया कि तीन-चार दिन पहले गांव में फकीरा खान के साथ उनका विवाद हुआ था. आरोप है कि फकीरा खान की दुकान पर काम करने वाला बबलू गुर्जर और उसके साथ आए अन्य लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया.
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श्याम का कहना था कि घटना के समय उनके पास 7.50 लाख रुपए नकद थे, जिन्हें हमलावर मारपीट और फायरिंग के बाद लूटकर ले गए. घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों और परिजनों की सहायता से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में उनका उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस फायरिंग, मारपीट और कथित लूट के आरोपों की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है.
फायरिंग की पुष्टि नहीं: थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली है. अभी तक फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है. घायलों के बयान लिए जा रहे हैं. शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच तीन दिन पहले भी विवाद और मारपीट हुई थी. उस मामले में मेडिकल कराने के लिए दोनों भाई बसेड़ी सरकारी अस्पताल गए थे. घायल श्याम शर्मा ने भी मेडिकल कराने की बात स्वीकार की है. ऐसे में घटना के समय उनके पास 7.50 लाख रुपए नकद होने के दावे को लेकर पुलिस जांच कर रही है. लूट के आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है.